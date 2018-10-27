PF indicia duas pessoas por crime de desordem em trabalhos eleitorais

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Polícia Federal por crime de promoção de desordem nos trabalhos eleitorais do primeiro turno das eleições no Espírito Santo. O inquérito, concluído nesta sexta-feira (26), apurava atos contra as atividades de uma servidora pública em um dos cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas foram indiciadas pelapor crime de promoção de desordem nos trabalhos eleitorais do primeiro turno das eleições no Espírito Santo. O inquérito, concluído nesta sexta-feira (26), apurava atos contra as atividades de uma servidora pública em um dos cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo as informações disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), um dos indiciados foi ao cartório relatar que não conseguia votar no candidato à presidência da República que gostaria.

"Estava exaltado e passou a gritar (com a servidora) sobre o fato, mesmo com a explicação de que não havia problema com as urnas eletrônicas e de que seu voto teria sido registrado adequadamente", informou.

O outro indiciado estava no mesmo local e passou a filmar a ação com o celular, o que fez com que o primeiro "ficasse ainda mais agressivo".

"A situação foi contornada, mas (o segundo indiciado), mesmo com reiterados pedidos de exclusão da gravação, encaminhou o vídeo para vários grupos de WhatsApp e postou em redes sociais", disse o TRE.

O episódio causou "grande prejuízo à imagem" do servidora do cartório. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público Eleitoral.

O indiciamento se deu pelo crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral. A pena prevista é de detenção de até dois meses e multa. A PF não comentou e os nomes não foram divulgados.

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