PF faz operação contra câmbio ilegal no ES

Os suspeitos coletavam euro e dólar nas fronteiras de Roraima com a Venezuela e a Guiana Crédito: Reprodução/Pixabay

A Polícia Federal deflagou na manhã desta terça-feira (10) uma operação contra o câmbio ilegal de euro e dólar. A ação é realizada no Espírito Santo, no Distrito Federal, e em outros cinco estados.

A investigação, batizada de "Operação Capilé", foi iniciada pela Polícia Federal em Roraima, e a partir daí a PF descobriu a atuação dos criminosos em vários estados.

De acordo com a investigação, os suspeitos coletavam euro e dólar nas fronteiras de Roraima com a Venezuela e a Guiana. Devem ser cumpridos, além das ordens de prisão, 29 mandados de busca e apreensão.

A quadrilha especializada mantinha o dinheiro em uma residência em Boa Vista. Os valores eram divididos em montantes de R$ 100 mil e R$ 200 mil, para então serem transportados para casas de câmbio no DF e em São Paulo.