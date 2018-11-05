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PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios na Serra

Crime aconteceu no dia 17 de julho em Serra Sede

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 20:21
Assalta a agência dos Correios na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal (PF) divulgou nesta segunda-feira (05) imagens das câmeras de monitoramento para localizar o criminoso responsável pelo roubo a agência dos Correios em Serra Sede,no dia 17 de julho de 2018.
O crime aconteceu quando um homem armado entrou na agência, anunciou o assalto e rendeu clientes e funcionários. O bandido fugiu levando o dinheiro do caixa e uma quantia que estava na carteira de um funcionário. A ação foi rápida e durou entre três e cinco minutos. Ainda de acordo com a PF, não houve reféns e ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO
Caso tenha alguma informação sobre o assaltante ou reconheça o homem do vídeo, entre em contato pelos telefones: (27) 3041-8032 / 3041-8033.
> Mãe é rendida por dupla e cai com bebê durante assalto em Vila Velha

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