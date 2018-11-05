PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios na Serra

O crime aconteceu quando um homem armado entrou na agência, anunciou o assalto e rendeu clientes e funcionários. O bandido fugiu levando o dinheiro do caixa e uma quantia que estava na carteira de um funcionário. A ação foi rápida e durou entre três e cinco minutos. Ainda de acordo com a PF, não houve reféns e ninguém ficou ferido.