PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios na Serra

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta segunda-feira (05) imagens das câmeras de monitoramento para localizar o criminoso responsável pelo roubo a agência dos Correios em Serra Sede,no dia 17 de julho de 2018.
O crime aconteceu quando um homem armado entrou na agência, anunciou o assalto e rendeu clientes e funcionários. O bandido fugiu levando o dinheiro do caixa e uma quantia que estava na carteira de um funcionário. A ação foi rápida e durou entre três e cinco minutos. Ainda de acordo com a PF, não houve reféns e ninguém ficou ferido.
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Caso tenha alguma informação sobre o assaltante ou reconheça o homem do vídeo, entre em contato pelos telefones: (27) 3041-8032 / 3041-8033.