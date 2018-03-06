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PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios em São Roque

Vídeos registram o momento em que os dois criminosos entram na agência, fingindo ser clientes, sacam a arma e rendem uma funcionária

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:22
A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (6) imagens de câmeras de videomonitoramento para ajudar a identificar dois criminosos que assaltaram uma agência dos Correios no Centro de São Roque do Canaã, na região Noroeste do Espírito Santo, em 3 fevereiro de 2017.
Vídeos registram o momento em que os dois criminosos entram na agência, fingindo ser clientes, sacam a arma e rendem uma funcionária, que estava sozinha no local. Assaltantes levaram uma quantia de dinheiro que não foi divulgada pela Polícia.
A Polícia Federal pede que informações sobre os assaltantes sejam repassadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelos telefones: 27 3041-8032/8033. O sigilo é garantido.
ASSISTA!
 

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