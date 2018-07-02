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Mala irregular

PF apreende mala com R$ 860 mil no Aeroporto de Guarulhos

Agentes de fiscalização encontraram pacotes suspeitos após bagagem passar por raio-x; montante estava sendo despachado para Porto Alegre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 18:35

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 18:35

Agentes da fiscalização encontraram pacotes suspeitos dentro de mala após a bagagem passar por raio-x Crédito: Polícia Federal / Divulgação
A Polícia Federal apreendeu uma mala com R$ 860 mil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na sexta-feira (29). Um homem foi levado à delegacia e se negou a informar a origem do dinheiro.
De acordo com a PF, agentes da fiscalização do aeroporto desconfiaram de irregularidades na mala quando a bagagem passou pelo raio-x e apontou a presença de diversos pacotes suspeitos. A Polícia Federal foi acionada e encontrou o montante estimado em R$ 860 mil.
A bagagem estava sendo despachada para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O proprietário da mala, de 23 anos, foi localizado e encaminhado à delegacia. Ele foi interrogado sobre a origem do dinheiro, mas exerceu o direito de falar somente em juízo. O homem foi liberado e responderá pelo crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores.
COCAÍNA
A Polícia Federal também apreendeu um quilo de cocaína com uma passageira de 34 anos que seguia viagem para a França. A mulher, nacional da Venezuela, tentava embarcar com a droga escondida em cabides com roupas. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e será encaminhada ao presídio feminino da capital.

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