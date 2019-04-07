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Colatina

Pescadores encontram corpo de homem boiando no Rio Doce

Ribeirinhos amarraram o cadáver à margem para que não fosse levado pela correnteza

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 21:25

Publicado em 

06 abr 2019 às 21:25
Pescadores de Colatina, na Região Noroeste do Estado, se surpreenderam na manhã deste sábado (6) ao encontrarem um corpo boiando no Rio Doce, na altura do distrito de Itapina, zona rural da cidade.
Para que não fosse levado pela correnteza e corresse o risco de não ser encontrado pelas autoridades competentes, os ribeirinhos amarraram o corpo à margem do rio. Chamada por eles, a Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros – que realizou a retirada do corpo da água.
De acordo com o que foi registrado pela PM, o corpo encontrado é de um homem de cor negra, cabelos crespos, magro e de aproximadamente 1,80 metros de altura. No momento do resgate, ele estava vestido com uma bermuda de tactel estampada e predominantemente amarela. Os agentes também sinalizaram que não havia qualquer sinal de violência.
Em nota, a Polícia Civil confirmou que a perícia foi acionada para recolher o corpo da vítima e informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no Norte do Espírito Santo, a fim de ser identificado. Um exame para comprovar a causa da morte também será realizado. O caso seguirá sob investigação da polícia.

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