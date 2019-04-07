Pescadores encontram corpo de homem boiando no Rio Doce

Pescadores de Colatina, na Região Noroeste do Estado, se surpreenderam na manhã deste sábado (6) ao encontrarem um corpo boiando no Rio Doce, na altura do distrito de Itapina, zona rural da cidade.

Para que não fosse levado pela correnteza e corresse o risco de não ser encontrado pelas autoridades competentes, os ribeirinhos amarraram o corpo à margem do rio. Chamada por eles, a Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros – que realizou a retirada do corpo da água.

De acordo com o que foi registrado pela PM, o corpo encontrado é de um homem de cor negra, cabelos crespos, magro e de aproximadamente 1,80 metros de altura. No momento do resgate, ele estava vestido com uma bermuda de tactel estampada e predominantemente amarela. Os agentes também sinalizaram que não havia qualquer sinal de violência.