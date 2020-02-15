Pescador encontra dois corpos ao puxar rede na Baía de Vitória

O pescador, que preferiu não se identificar, disse que saiu cedo neste sábado para pescar camarão, próximo a uma ilha. O tipo da rede, conhecida como balão, que vai até o fundo do mar, estava mais pesada que o normal. Ao puxar, ele encontrou os dois corpos e acionou a Polícia Militar.

Havia marcas de tiros tanto em Marcos, quanto em Carlos. As famílias dos rapazes estiveram no local e reconheceram os corpos. O Corpo de Bombeiros foi chamado e os investigadores da Polícia Civil também estiveram no local. "Eles estavam com mais dois meninos no carro e foram abordados, mandaram eles descer e que iriam 'desembolar' do lado de fora. A gente não sabe do resto o que aconteceu, ninguém sabe o que motivou eles terem sido mortos", afirma uma tia de Carlos Eduardo.