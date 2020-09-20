Pescador encontra corpo no Rio Santa Maria, em Cariacica

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (20) por um pescador em Cariacica. O homem passava pelo Rio Santa Maria da Vitória, na altura do bairro Vila Cajueiro, quando viu o corpo.
Assustado, ele ligou para o Ciodes avisando sobre o ocorrido. A Polícia Militar foi até o local e a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para retirar o cadáver da água.
A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pela perícia e será feito o exame cadavérico.
A polícia não informou se a vítima tinha sinais de violência. Em nota, disse apenas que somente após os exames será possível confirmar a causa da morte.