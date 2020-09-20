Susto na pescaria

Pescador encontra corpo no Rio Santa Maria, em Cariacica

Equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para resgatar o corpo da vítima. Exames cadavéricos serão realizados para saber se a vítima pode ter sofrido violência antes de ir parar no rio
Redação de A Gazeta

20 set 2020 às 18:23

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 18:23

Pescadores
Rio Santa Maria da Vitória passa pela baía de Vitória antes de chegar ao mar Crédito: Ricardo Medeiros
Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (20) por um pescador em Cariacica. O homem passava pelo Rio Santa Maria da Vitória, na altura do bairro Vila Cajueiro, quando viu o corpo.
Assustado, ele ligou para o Ciodes avisando sobre o ocorrido. A Polícia Militar foi até o local e a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para retirar o cadáver da água.
A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pela perícia e será feito o exame cadavérico. 
A polícia não informou se a vítima tinha sinais de violência. Em nota, disse apenas que somente após os exames será possível confirmar a causa da morte.

Veja Também

Detentos que renderam agentes em Cachoeiro seguem foragidos

Homem morre afogado no Rio Cricaré, em Nova Venécia

Homem é preso acusado de bater em mulher grávida na Serra

