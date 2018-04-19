Pescador é preso na Serra suspeito de abusar de criança de 11 anos

Um pescador, de 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), suspeito de abusar de uma criança de 11 anos, na Serra. A informação foi confirmada pelo delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
"Temos o laudo do DML que comprova o crime e relatórios psicossocial. Devido ao trauma, a criança ficou abrigada durante um tempo e agora mudou para o interior do Espírito Santo", contou o delegado em vídeo publicado em uma rede social.
O delegado também aproveitou para pedir que pais e responsáveis redobrem a atenção no cuidado com as crianças e fiquem atentos a qualquer sinal de violência.
"É a segunda ação da DPCA essa semana contra os crimes de pedofilia e contra abusadores. A nossa caçada continua, nós vamos permanecer incessantes na busca por essas pessoas que comentem crimes contra indefesos. Mas pedimos aos pais que orientem, acompanhem as crianças e adolescentes, e fiscalizem onde as crianças vão, com quem elas andam, onde elas estão. Nós precisamos do engajamento das famílias", reiterou.
Pai abusou de filha de 5 anos
Na segunda-feira (16), a DPCA também prendeu um marceneiro, de 23 anos, acusado de estuprar a filha, de 5 anos, dentro de casa e filmar os crimes, foi preso. As filmagens foram descobertas no celular do pai pela mãe da menina.
O marceneiro, de 23 anos, que não terá o nome divulgado para preservar a vítima, abusava da menina enquanto a esposa, uma dona de casa de 26 anos, ia para o culto. O casal convivia há sete anos e possui, além da menina, um garotinho de três anos.