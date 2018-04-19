Pescador é preso na Serra suspeito de abusar de criança de 11 anos

Caso é investigado pela DPCA Crédito: Arquivo/GZ

Um pescador, de 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), suspeito de abusar de uma criança de 11 anos, na Serra. A informação foi confirmada pelo delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

"Temos o laudo do DML que comprova o crime e relatórios psicossocial. Devido ao trauma, a criança ficou abrigada durante um tempo e agora mudou para o interior do Espírito Santo", contou o delegado em vídeo publicado em uma rede social.

O delegado também aproveitou para pedir que pais e responsáveis redobrem a atenção no cuidado com as crianças e fiquem atentos a qualquer sinal de violência.

"É a segunda ação da DPCA essa semana contra os crimes de pedofilia e contra abusadores. A nossa caçada continua, nós vamos permanecer incessantes na busca por essas pessoas que comentem crimes contra indefesos. Mas pedimos aos pais que orientem, acompanhem as crianças e adolescentes, e fiscalizem onde as crianças vão, com quem elas andam, onde elas estão. Nós precisamos do engajamento das famílias", reiterou.

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