Pescador é morto a tiros no meio da rua, em Piúma

Um pescador, de 44 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (14), em Piúma, litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Samu chegou a ser acionada para socorrer Adalto Rodrigues Carvalho, mas ele faleceu no local. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu em uma rua do bairro Lago Azul, por volta das 2h da madrugada. Moradores contaram aos militares que ouviram cerca de sete disparos, seguido de um barulho de motocicleta.
Os paramédicos constataram a morte de Adalto Rodrigues Carvalho, de 44 anos. O corpo foi encaminhado pela perícia ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de polícia de Piúma e até o momento ninguém foi detido.
Denúncias sobre o caso podem ser feitas via Disque-Denúncia 181, o anonimato é totalmente garantido. As informações ao órgão ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição.