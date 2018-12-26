Pés de maconha são encontrados em canteiro central de Vila Velha

Dois guardas municipais de Vila Velha encontraram uma plantação de maconha em um canteiro central na Rua Antônio Almeida filho, na Praia de Itaparica, na manhã desta quarta-feira (26).
Em conversa com o Gazeta Online, o guarda Fortunato informou que foi feita uma denúncia para a coordenação da Guarda Municipal. Três pés da planta foram encontrados em frente a uma residência. O guarda Lourencini também participou das buscas.
"Estou há dez anos na Guarda Municipal. Posso dizer que foi algo muito inusitado. Nunca havia recebido uma denúncia como essa. Foi a primeira vez", explicou.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação no Distrito de Polícia de Parque das Gaivotas no município. O material apreendido será encaminhado para incineração. Em nota, o órgão disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações.
"Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz parte da nota.
