Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia de Itaparica

Pés de maconha são encontrados em canteiro central de Vila Velha

'Posso dizer que foi algo muito inusitado. Nunca havia recebido uma denúncia como essa', diz subinspetor que trabalha na Guarda há 10 anos

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Os agentes Fortunato e Lourencini que checaram denúncia recebida sobre os pés de maconha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Dois guardas municipais de Vila Velha encontraram uma plantação de maconha em um canteiro central na Rua Antônio Almeida filho, na Praia de Itaparica, na manhã desta quarta-feira (26).
Em conversa com o Gazeta Online, o guarda Fortunato informou que foi feita uma denúncia para a coordenação da Guarda Municipal. Três pés da planta foram encontrados em frente a uma residência. O guarda Lourencini também participou das buscas.
"Estou há dez anos na Guarda Municipal. Posso dizer que foi algo muito inusitado. Nunca havia recebido uma denúncia como essa. Foi a primeira vez", explicou.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação no Distrito de Polícia de Parque das Gaivotas no município. O material apreendido será encaminhado para incineração. Em nota, o órgão disse que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações.
"Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz parte da nota.
Os guardas municipais de Vila Velha receberam a informação por meio de uma denúncia anônima Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados