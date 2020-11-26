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Um suspeito foi preso

Perseguição termina em confronto e carro capotado na Serra

Dois dos criminosos saíram do veículo em movimento. O carro, um Kia Sportage de cor prata, ainda desceu desgovernado em uma avenida do bairro, capotou, caiu em um pequeno barranco e foi parar em uma área de mata na manhã desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 13:32
Após perseguição, carro capotou na Serra
Após perseguição, carro capotou na Serra Crédito: Divulgação
Uma perseguição policial a um carro com três suspeitos chamou a atenção de moradores da Serra, na manhã desta quinta-feira (26). A perseguição começou em Nova Carapina e só foi terminar em Serra Dourada III, onde dois dos criminosos saíram do veículo em movimento e um deles chegou a atirar contra os policiais, que revidaram. O carro, um Kia Sportage de cor prata, ainda desceu desgovernado em uma avenida do bairro, capotou, caiu em um pequeno barranco e foi parar em uma área de mata.
No veículo, os policiais encontraram o outro suspeito, que foi detido. Vídeos mostram pelo menos três viaturas da Polícia Militar no ponto final da perseguição, onde ocorreu o acidente. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também sobrevoou a região para dar apoio aos militares.
Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma denúncia de que os suspeitos, com o carro, estavam roubando vários moradores no bairro Jardim Juara, na Serra.
No local, nenhum suspeito foi localizado. Posteriormente, os militares foram informados de que o veículo estaria em Nova Carapina. Quando a PM chegou no local, os suspeitos viram a viatura e tentaram fugir em direção ao bairro Serra Dourada III. Durante a fuga, segundo a Polícia Militar, dois suspeitos desceram do carro em movimento e um deles atirou contra a polícia, que revidou e também fez disparos.
Os dois suspeitos que saíram do veículo conseguiram fugir, mas o outro que estava no veículo capotado foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional, no bairro Laranjeiras, na Serra. Com ele, foi encontrada uma mochila com 13 aparelhos celulares.

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