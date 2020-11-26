Perseguição termina em confronto e carro capotado na Serra

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Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma denúncia de que os suspeitos, com o carro, estavam roubando vários moradores no bairro Jardim Juara, na Serra.

No local, nenhum suspeito foi localizado. Posteriormente, os militares foram informados de que o veículo estaria em Nova Carapina. Quando a PM chegou no local, os suspeitos viram a viatura e tentaram fugir em direção ao bairro Serra Dourada III. Durante a fuga, segundo a Polícia Militar, dois suspeitos desceram do carro em movimento e um deles atirou contra a polícia, que revidou e também fez disparos.