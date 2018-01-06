Perseguição policial termina em tiros, acidente e morte em Linhares

Acidente deixou um adolescente morto em Linhares Crédito: Internauta

Uma perseguição policial terminou em tiros, acidente e morte em Linhares, no Norte do Estado. Um adolescente morreu e dois jovens ficaram feridos, na manhã desta sexta-feira (5). Segundo a polícia, eles são suspeitos de assaltar uma mulher e fugiam da PM no momento da batida.

O acidente aconteceu às 7 horas na Avenida Filogônio Peixoto, principal via do bairro Aviso. Segundo a Polícia Militar, o trio estava em um Gol, de cor bege, e assaltou uma mulher que estava em um ponto de ônibus. A bolsa da vítima foi levada.

Quando foram localizados pela Polícia Militar, na Rodovia Paulo Pereira Gomes, eles tentaram fugir em alta velocidade. Após várias tentativas para que o veículo parasse, o condutor tentou jogar o Gol contra a viatura. Os militares efetuaram seis disparos contra o veículo.

A perseguição continuou por mais de 10 quilômetros e, ao chegar na Avenida Filogônio Peixoto, no bairro Aviso, o capô do Gol se abriu. Os jovens perderam o controle do veículo e bateram em uma árvore.

Os três foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com várias lesões e foram encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL) sob escolta policial. O adolescente José Luiz Suim Passos, 15 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já Daniel Silva dos Santos, 18 anos, e uma adolescente de 15 anos permanecem internados. O estado de saúde deles não foi informado.

OUTRAS VÍTIMAS

O trio é acusado de cometer vários furtos no balneário de Pontal do Ipiranga, segundo a polícia. Em um dos crimes, eles levaram todos os pertences de um quiosque localizado na 3ª Avenida do balneário e alguns objetos foram encontrados.

Na Delegacia Regional de Linhares, uma nova vítima do trio foi identificada: uma mulher, que mora em uma propriedade rural localizada próximo ao balneário. De acordo com ela, os acusados colocaram uma arma de fogo na cabeça dela e levaram vários pertences. O veículo usado pelos suspeitos foi furtado na noite da quinta-feira. O que sobrou do veículo foi entregue ao proprietário.