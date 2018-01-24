Perseguição policial termina em morte em Cariacica

Durante a fuga, bandidos bateram em uma cerca após um deles ser baleado Crédito: Victor Muniz

Um homem morreu e outros dois foram presos após uma perseguição policial no bairro Maracanã, em Cariacica, no final da tarde desta terça-feira (23).

O caso começou quando uma equipe da Delegacia Patrimonial de Guarapari foi até o bairro para cumprir um mandado de prisão contra um homem de 29 anos, acusado de aplicar golpes em distribuidoras de bebidas. Segundo a polícia, ele falsificava as bebidas e as vendia para distribuidoras de Guarapari. Somente em um estabelecimento houve prejuízo de R$ 300 mil.

No bairro Maracanã, os policiais encontraram o alvo do mandado apoiado em um Fox prata, onde estavam outros dois homens. A polícia fechou o veículo usando uma viatura descaracterizada e deu voz de abordagem. O procurado pela polícia se rendeu, mas os dois homens que estavam no carro aceleraram e fugiram.

Começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Ao entrarem na avenida Alice Coutinho, os bandidos se depararam com quatro motos da Força Tática da Polícia Militar, que passavam pelo local. Eles acharam que os PMs estavam atrás deles e jogaram o carro sobre as motos tentando atropelar os agentes.