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Fuga

Perseguição policial termina em morte em Cariacica

Os policiais trocaram tiros com ocupantes de um carro que furou um bloqueio no bairro Maracanã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 00:06

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 00:06

Durante a fuga, bandidos bateram em uma cerca após um deles ser baleado Crédito: Victor Muniz
Um homem morreu e outros dois foram presos após uma perseguição policial no bairro Maracanã, em Cariacica, no final da tarde desta terça-feira (23). 
O caso começou quando uma equipe da Delegacia Patrimonial de Guarapari foi até o bairro para cumprir um mandado de prisão contra um homem de 29 anos, acusado de aplicar golpes em distribuidoras de bebidas. Segundo a polícia, ele falsificava as bebidas e as vendia para distribuidoras de Guarapari. Somente em um estabelecimento houve prejuízo de R$ 300 mil.
No bairro Maracanã, os policiais encontraram o alvo do mandado apoiado em um Fox prata, onde estavam outros dois homens. A polícia fechou o veículo usando uma viatura descaracterizada e deu voz de abordagem. O procurado pela polícia se rendeu, mas os dois homens que estavam no carro aceleraram e fugiram.
Começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Ao entrarem na avenida Alice Coutinho, os bandidos se depararam com quatro motos da Força Tática da Polícia Militar, que passavam pelo local. Eles acharam que os PMs estavam atrás deles e jogaram o carro sobre as motos tentando atropelar os agentes.
Os militares, então, se juntaram aos policiais civis na perseguição. Durante uma troca de tiros, o homem que conduzia o veículo foi atingido. Ele perdeu o controle, bateu em uma cerca e morreu na hora. O carona foi detido pelos policiais.

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