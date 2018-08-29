Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Marilândia

Perseguição policial termina em acidente e um detido em Vila Velha

O suspeitos ainda atiraram contra a viatura da Guarda Municipal, antes de colidir em uma árvore. Pelo menos um foi detido e dois conseguiram fugir

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 02:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 02:57
Pelo menos um disparo atingiu o vidro da frente da viatura Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Uma perseguição policial acabou em acidente na noite desta terça-feira (28), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Pelo menos um suspeito foi detido e dois conseguiram fugir.
De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe estava realizando patrulhamento de rotina na região, quando identificou três suspeitos dentro de um veículo. A guarda pediu para que o carro parasse, quando um agente se aproximou do veículo e os acusados fugiram em alta velocidade.
Durante a perseguição, o carro onde o trio estava colidiu em uma árvore. Eles chegaram a efetuar disparos contra a guarnição. Pelo menos um tiro acertou o vidro da frente da viatura. Um suspeito foi detido e os outros dois conseguiram fugir do local.
No carro foram encontrados um revólver de brinquedo e duas placas de carros, que provavelmente seriam usadas em veículos roubados. 
O detido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados