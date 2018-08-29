Perseguição policial termina em acidente e um detido em Vila Velha

Pelo menos um disparo atingiu o vidro da frente da viatura Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Uma perseguição policial acabou em acidente na noite desta terça-feira (28), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Pelo menos um suspeito foi detido e dois conseguiram fugir.

De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe estava realizando patrulhamento de rotina na região, quando identificou três suspeitos dentro de um veículo. A guarda pediu para que o carro parasse, quando um agente se aproximou do veículo e os acusados fugiram em alta velocidade.

Durante a perseguição, o carro onde o trio estava colidiu em uma árvore. Eles chegaram a efetuar disparos contra a guarnição. Pelo menos um tiro acertou o vidro da frente da viatura. Um suspeito foi detido e os outros dois conseguiram fugir do local.

No carro foram encontrados um revólver de brinquedo e duas placas de carros, que provavelmente seriam usadas em veículos roubados.