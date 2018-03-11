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Jardim Guadalajara

Perseguição policial termina em acidente com morte em Vila Velha

Carro foi roubado em Araçás; durante fuga, criminoso atropelou uma mulher na praça de Jardim Guadalajara

Publicado em 10 de Março de 2018 às 23:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 23:28
Perseguição policial, acidente e morte em Jardim Guadalajara, em Vila Velha Crédito: Internauta do Gazeta Online
Um bandido em um carro roubado atropelou e matou uma idosa quando tentava fugir de perseguição policial, na noite deste sábado (10), em Vila Velha. Valnicie Cordeiro Barbosa, de 72 anos, chegou a ser atendida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi tomado em assalto no bairro Araçás, e, durante o deslocamento do bandido, o carro foi avistado por uma equipe da PM na Rodovia Carlos Lindenberg.
Durante a perseguição, já no bairro Jardim Guadalajara, o criminoso perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu a idosa, que andava pela praça do bairro.
O acusado do crime é menor de idade, tem 16 anos, e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. Com ele também foi recolhida uma arma falsa.
Crédito: Internauta do Gazeta Online

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