Perseguição policial termina em acidente com morte em Vila Velha

Perseguição policial, acidente e morte em Jardim Guadalajara, em Vila Velha Crédito: Internauta do Gazeta Online

Um bandido em um carro roubado atropelou e matou uma idosa quando tentava fugir de perseguição policial, na noite deste sábado (10), em Vila Velha. Valnicie Cordeiro Barbosa, de 72 anos, chegou a ser atendida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi tomado em assalto no bairro Araçás, e, durante o deslocamento do bandido, o carro foi avistado por uma equipe da PM na Rodovia Carlos Lindenberg.

Durante a perseguição, já no bairro Jardim Guadalajara, o criminoso perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu a idosa, que andava pela praça do bairro.

O acusado do crime é menor de idade, tem 16 anos, e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. Com ele também foi recolhida uma arma falsa.