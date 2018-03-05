Perseguição policial acaba com cinco presos em Jardim Camburi

Presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo

Uma perseguição policial que aconteceu na tarde deste domingo (04), na Avenida Dante Michelini, em Camburi, terminou com cinco pessoas presas pela Polícia Militar. A confusão teria começado quando o motorista de um veículo não obedeceu a ordem de parar dada pela polícia, furou o bloqueio e tentou fugir.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam policiamento de rotina na avenida quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Os policiais emitiram uma ordem de parada, mas o condutor do veículo furou o bloqueio e fugiu.

A perseguição, que começou na principal avenida de Camburi, se estendeu até a rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi. Os policiais conseguiram alcançar o veículo em frente a um shopping, onde realizou a interceptação.