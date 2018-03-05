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Veículo roubado

Perseguição policial acaba com cinco presos em Jardim Camburi

A perseguição, que começou na principal avenida de Camburi, se estendeu até a rodovia Norte Sul. Os policiais conseguiram alcançar o veículo roubado em frente a um shopping

Publicado em 04 de Março de 2018 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 23:42
Presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo
Uma perseguição policial que aconteceu na tarde deste domingo (04), na Avenida Dante Michelini, em Camburi, terminou com cinco pessoas presas pela Polícia Militar. A confusão teria começado quando o motorista de um veículo não obedeceu a ordem de parar dada pela polícia, furou o bloqueio e tentou fugir. 
De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam policiamento de rotina na avenida quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Os policiais emitiram uma ordem de parada, mas o condutor do veículo furou o bloqueio e fugiu. 
A perseguição, que começou na principal avenida de Camburi, se estendeu até a rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi. Os policiais conseguiram alcançar o veículo em frente a um shopping, onde realizou a interceptação. 
A Polícia Militar informou que o veículo possuía restrição de furto/roubo, o que poderia ter levado o grupo a desobedecer a ordem policial e furar o bloqueio. Os cinco indivíduos que estavam no carro foram  encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. 

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