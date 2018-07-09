Perseguição deixa homem atropelado e PM ferido em Vila Velha

Uma perseguição deixou um Policial Militar e um homem de 50 anos feridos no início da tarde desta segunda-feira (9) na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha. Um rapaz de 21 anos que, segundo a família tem esquizofrenia, teria tido um surto em casa ao empurrar a mãe e tomar as chaves do veículo.
Após isso, ele começou a dirigir em alta velocidade saindo de Cariacica. A Polícia Militar foi acionada e deu início a perseguição, sentido Vila Velha. O jovem não teria obedecido às ordens de parada dos militares mas, um pouco a frente, foi obrigado a parar o veículo por conta do trânsito. No percurso, ele teria atropelado um homem de 50 anos.
Nessa parada, na altura do bairro Glória, em Vila Velha, os policiais da viatura desceram e fizeram a abordagem, pedindo pro jovem sair do carro. Ele não teria obedecido a ordem e, após isso, imprensou a perna de um dos policiais que estava ao lado do veículo. O PM, que é um soldado do 7º Batalhão, teria dado um tiro contra ele para conseguir se desvencilhar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o soldado foi encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Oito viaturas acompanharam a perseguição. Ferido, o rapaz ainda tentou fugir atravessando a avenida mas acabou detido. Ele também foi encaminhado para o hospital.
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