Perseguição deixa homem atropelado e PM ferido em Vila Velha

Uma perseguição deixou um Policial Militar e um homem de 50 anos feridos no início da tarde desta segunda-feira (9) na Avenida Carlos Lindenberg,. Um rapaz de 21 anos que, segundo a família tem esquizofrenia, teria tido um surto em casa ao empurrar a mãe e tomar as chaves do veículo.

Após isso, ele começou a dirigir em alta velocidade saindo de. Afoi acionada e deu início a perseguição, sentido Vila Velha. O jovem não teria obedecido às ordens de parada dos militares mas, um pouco a frente, foi obrigado a parar o veículo por conta do trânsito. No percurso, ele teria atropelado um homem de 50 anos.

Nessa parada, na altura do bairro Glória, em Vila Velha, os policiais da viatura desceram e fizeram a abordagem, pedindo pro jovem sair do carro. Ele não teria obedecido a ordem e, após isso, imprensou a perna de um dos policiais que estava ao lado do veículo. O PM, que é um soldado do 7º Batalhão, teria dado um tiro contra ele para conseguir se desvencilhar.