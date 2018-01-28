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Cariacica

Pedreiro é preso acusado de tentar matar irmão com picareta

Crime aconteceu em Campo Grande. Vítima conseguiu se proteger com o braço, fraturou o osso e passará por cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 20:42

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 20:42

Homem usou picareta para ferir o irmão Crédito: Carlos Alberto Silva
O pedreiro Igor dos Santos Nascimento, de 38 anos, foi preso na manhã deste domingo (28) acusado de tentar matar o irmão com uma picareta. O crime aconteceu em Campo Grande, em Cariacica. A vítima, um segurança de 43 anos, quebrou um dos braços ao tentar se proteger dos golpes com a ferramenta. Ele foi encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde passará por uma cirurgia no braço.
A briga teria começado por volta das 9h da manhã. Igor, de acordo com o depoimento de testemunhas, teria chegado alcoolizado em casa e seu irmão mais velho, que mora no mesmo edifício, tentou conversar sobre seu comportamento. Os dois acabaram discutindo e o irmão mais velho chamou a polícia. Igor foi até o terraço do prédio, pegou uma picareta e foi para cima da vítima.
No primeiro golpe, o segurança usou o braço para se proteger e acabou fraturando o membro. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu segurar a ponta da picareta, enquanto o irmão mais novo dos dois, um autônomo de 36 anos, ouviu os gritos e correu para apartar a briga. 
Ele conseguiu imobilizar Igor, que ainda levou um soco do segurança. Com a força do golpe, o irmão mais novo, que segurava Igor, caiu no chão e acabou se cortando nas pernas.
Poucos minutos depois, a viatura chegou e levou Igor para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. O acusado foi autuado por homicídio tentado e será transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
ACUSADO TEM PROBLEMAS COM ALCOOLISMO
Parentes dos irmãos foram até a delegacia e disseram que o acusado tem problemas com o alcoolismo e que já conversaram com ele para iniciar um tratamento.
"Ele não é uma má pessoa, é um rapaz trabalhador. Eles moram todos no mesmo prédio, cada um em um andar e se dão muito bem. Só que de uns tempos para cá, o Igor tem chegado bêbado em casa e brigado muito com todo mundo. A gente já não sabe o que fazer. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave", disse um familiar que preferiu não se identificar.

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