Pedreiro é preso acusado de tentar matar irmão com picareta

Homem usou picareta para ferir o irmão Crédito: Carlos Alberto Silva

O pedreiro Igor dos Santos Nascimento, de 38 anos, foi preso na manhã deste domingo (28) acusado de tentar matar o irmão com uma picareta. O crime aconteceu em Campo Grande, em Cariacica. A vítima, um segurança de 43 anos, quebrou um dos braços ao tentar se proteger dos golpes com a ferramenta. Ele foi encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde passará por uma cirurgia no braço.

A briga teria começado por volta das 9h da manhã. Igor, de acordo com o depoimento de testemunhas, teria chegado alcoolizado em casa e seu irmão mais velho, que mora no mesmo edifício, tentou conversar sobre seu comportamento. Os dois acabaram discutindo e o irmão mais velho chamou a polícia. Igor foi até o terraço do prédio, pegou uma picareta e foi para cima da vítima.

No primeiro golpe, o segurança usou o braço para se proteger e acabou fraturando o membro. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu segurar a ponta da picareta, enquanto o irmão mais novo dos dois, um autônomo de 36 anos, ouviu os gritos e correu para apartar a briga.

Ele conseguiu imobilizar Igor, que ainda levou um soco do segurança. Com a força do golpe, o irmão mais novo, que segurava Igor, caiu no chão e acabou se cortando nas pernas.

Poucos minutos depois, a viatura chegou e levou Igor para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. O acusado foi autuado por homicídio tentado e será transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

ACUSADO TEM PROBLEMAS COM ALCOOLISMO

Parentes dos irmãos foram até a delegacia e disseram que o acusado tem problemas com o alcoolismo e que já conversaram com ele para iniciar um tratamento.