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Violência

Pedreiro é assassinado a tiros na Serra

Em Vila Velha, no bairro Cocal, um jovem sofreu uma tentativa de homicídio e foi atingido por seis disparos de arma de fogo. Já em Serra Dourada II, no município da Serra, um outro rapaz foi morto com dois tiros na cabeça.

Publicado em 04 de Março de 2018 às 23:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 23:12
Em Vila Velha, no bairro Cocal, um jovem sofreu uma tentativa de homicídio e foi atingido por seis disparos de arma de fogo Crédito: Carlos Alberto Silva
A tarde de domingo foi bastante movimentada para a polícia na Grande Vitória. Em Vila Velha, no bairro Cocal, um jovem sofreu uma tentativa de homicídio e foi atingido por seis disparos de arma de fogo. Já em Serra Dourada II, no município da Serra, um outro rapaz foi morto com dois tiros na cabeça. 
De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Igor Assis Muniz de Barros, 20 anos, estava sentado em uma calçada próxima à sua casa, no bairro Cocal, quando um carro da marca Peugeot parou perto do jovem. Uma pessoa teria saído do carona do carro e efetuado vários disparos contra Igor. 
O jovem foi atingido por seis disparos, sendo dois no tórax, um na lombar, 2 na face e um no braço. Igor foi atendido no local por uma ambulância do Samu e até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre o estado de saúde do rapaz. 
SERRA
No município da Serra, a vítima foi Rafael Souza de Jesus, 30 anos. O rapaz, que trabalhava como pedreiro, estava em um bar na rua Rodrigues Tavares, no bairro Serra Dourada II, e foi surpreendido pelos disparos. Como aconteceu em Vila Velha, os investigadores da DHPP contaram que um carro parou próximo ao bar, o passageiro que estava no banco carona desceu e efetuou 2 disparos contra o pedreiro. 
Rafael foi atingido duas vezes na cabeça e morreu no local. Os investigadores não souberam afirmar a motivação do crime. O pedreiro era baiano e morava no estado há alguns anos. 

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