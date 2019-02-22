Pedófilo preso em operação da PF paga fiança e é solto

Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infanto-juvenil do mundo, que havia sido preso no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (22), em Vila Velha, pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado pela polícia. Ele teve computadores e diversos equipamentos eletrônicos apreendidos. , na manhã desta sexta-feira (22), em, pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado pela polícia. Ele teve computadores e diversos equipamentos eletrônicos apreendidos.

A prisão dele havia ocorrido durante uma operação realizada para combater a disseminação de pornografia infantil na internet. O bairro onde aconteceu a prisão não foi informado. A lista dos maiores distribuidores de arquivos de pornografia infanto-juvenil é elaborada pela Polícia Federal Americana (FBI) e pelo Internet Crimes Against Children (ICAC). As penas previstas para o compartilhamento vão de 3 a 6 anos e para a posse de 1 a 4 anos.

Grande Vitória e na Região Serrana do Estado. Os casos tiveram origem em dados coletados pela própria Polícia Federal e estão relacionados ao compartilhamento ou disponibilização de arquivos ilícitos em redes internacionais. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nae na. Os casos tiveram origem em dados coletados pela própriae estão relacionados ao compartilhamento ou disponibilização de arquivos ilícitos em redes internacionais.

De acordo com a corporação, o FBI colaborou nas investigações, no âmbito da força-tarefa internacional de combate a crimes contra crianças.

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