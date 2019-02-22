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Crime

Pedófilo preso em operação da PF paga fiança e é solto

O homem é um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infanto-juvenil do mundo. Ele havia sido detido na manhã desta sexta-feira (22), mas pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 fev 2019 às 19:53

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 19:53

Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infanto-juvenil do mundo, que havia sido preso no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (22), em Vila Velha, pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado pela polícia. Ele teve computadores e diversos equipamentos eletrônicos apreendidos.
> Pai é investigado por compartilhar fotos íntimas da amiga da filha
A prisão dele havia ocorrido durante uma operação realizada para combater a disseminação de pornografia infantil na internet. O bairro onde aconteceu a prisão não foi informado. A lista dos maiores distribuidores de arquivos de pornografia infanto-juvenil é elaborada pela Polícia Federal Americana (FBI) e pelo Internet Crimes Against Children (ICAC). As penas previstas para o compartilhamento vão de 3 a 6 anos e para a posse de 1 a 4 anos. 
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Grande Vitória e na Região Serrana do Estado. Os casos tiveram origem em dados coletados pela própria Polícia Federal e estão relacionados ao compartilhamento ou disponibilização de arquivos ilícitos em redes internacionais. 
De acordo com a corporação, o FBI colaborou nas investigações, no âmbito da força-tarefa internacional de combate a crimes contra crianças.
OPERAÇÃO LUMIAR
A operação foi batizada de Lumiar. O nome da operação faz referência a “iluminar” e com o substantivo lumiar, sinônimo de limiar, “aquilo que está no início”. “Remete-se, portanto, tanto à ação de jogar luz em atos criminosos praticados de forma oculta, quanto às crianças e adolescentes, que estão no estágio inicial da vida”, explicou, em nota, a Polícia Federal.

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