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Violência

Pedófilo é preso por estuprar criança em Cariacica

A vítima contou na escola sobre os abusos que sofria

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 18:10
Um servidor público aposentado, de 52 anos, foi preso por estuprar uma menina de 11 anos. Ele era vizinho da criança e os abusos começaram em dezembro de 2017, quando ela tinha 10 anos de idade.
A vítima frequentava a casa do suspeito para brincar com a filha dele. Quando ela não estava por perto, ele cometia o crime.
A polícia descobriu o caso após a menina ter uma crise de choro na escola. A pedagoga conversou com a vítima, que contou o ocorrido.
Nesta quinta-feira (3), o servidor foi intimado à depor e confessou o crime na presença de uma advogada. Ele contou que a primeira vez que abusou da menina foi quando ela estava no banheiro.
Ele tentou comprar testemunhas e ofereceu cerca de R$ 5 mil para a mãe da vítima, para que ela mudasse o depoimento.
O servidor tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV 5).
> Atletas que sofreram abuso lembram a dor e se revoltam após escândalo
 

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