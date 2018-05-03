Pedófilo é preso por estuprar criança em Cariacica

Um servidor público aposentado, de 52 anos, foi preso por estuprar uma menina de 11 anos. Ele era vizinho da criança e os abusos começaram em dezembro de 2017, quando ela tinha 10 anos de idade.

A vítima frequentava a casa do suspeito para brincar com a filha dele. Quando ela não estava por perto, ele cometia o crime.

A polícia descobriu o caso após a menina ter uma crise de choro na escola. A pedagoga conversou com a vítima, que contou o ocorrido.

Nesta quinta-feira (3), o servidor foi intimado à depor e confessou o crime na presença de uma advogada. Ele contou que a primeira vez que abusou da menina foi quando ela estava no banheiro.

Ele tentou comprar testemunhas e ofereceu cerca de R$ 5 mil para a mãe da vítima, para que ela mudasse o depoimento.

O servidor tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV 5).