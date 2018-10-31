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Sequestro

Pediatra é feita refém e bandidos fazem saques em Vila Velha

A médica foi feita refém quando saía do trabalho, durante esta madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 13:19

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 13:19

Carro da pediatra, que foi rendida por criminosos em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda
Uma pediatra foi sequestrada quando saía do plantão durante a madrugada desta quarta-feira (31), em Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal, a médica ficou em poder dos bandidos no veículo dela. Os criminosos circularam com a vítima pela cidade realizando saques e transferências em bancos.
No boletim de ocorrência do Ciodes, consta que familiares da médica informam ter recebido uma mensagem, por volta de 3h30 desta quarta-feira (31), dizendo que ela estava sendo assaltada.
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No boletim de ocorrência também constava que a médica estava em um veículo modelo Suzuki S Cross, de cor prata. A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com um amigo da família, que informou que a médica estava bem e, na manhã desta quarta foi ao banco para fazer os procedimentos de praxe após o ocorrido.
SAQUES
Ainda segundo informações no boletim de ocorrência, a partir de um aplicativo foi possível saber que o primeiro saque ocorreu em um posto de combustível na Praia da Costa, por volta das 7h40, no valor de R$ 2.200 e uma transferência no valor de R$ 1.500 para uma conta em Bangu, no Rio. 
 
 

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