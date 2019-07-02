'Peço desculpas', diz carona de carro que atropelou ciclistas em Vila Velha

Peço desculpas. Essas foram as palavras da garçonete Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, que estava no banco do carona do carro de Rawlinson Carlos Soares, 21, quando o veículo invadiu o acostamento e

Foi tudo muito rápido. Eu fiquei nervosa porque achei que o carro estava muito perto dos ciclistas. É até difícil pra mim pensar nisso e ver os vídeos após a colisão. Eu nem sei o que dizer, eu não dirijo, não tenho carteira de habilitação. A gente não esperava, contou.

Daniela afirmou que não ingeriu bebidas alcoólicas e disse queantes de dirigir. A garçonete contou, ainda, que aguarda a recuperação da única vítima que permanece internada, a empresária Marília Barboza, 50, e que pretende pedir desculpas a ela pessoalmente.

Eu lamento muito pelo que aconteceu. Foi uma fatalidade. Não queria dar declarações para tentar não me expor mais. Mas está sendo bem difícil para mim. Estou bem estressada, vivendo um trauma muito grande. Queria pedir desculpas para as vítimas. Quando a Marília estiver melhor, quero pedir perdão pessoalmente. Lamento mesmo. Estou pedindo muito à Deus que ela melhore logo. Sei que ela é mulher, atleta, mãe de família. Ela tem uma vida inteira para dar continuidade, disse.