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Acidente na Rodovia do Sol

'Peço desculpas', diz carona de carro que atropelou ciclistas em Vila Velha

Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, foi autuada como co-autora do crime de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, por ter mexido no volante enquanto o amigo dirigia.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2019 às 00:49

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 00:49

Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, estava no banco do carona Crédito: Reprodução
Peço desculpas. Essas foram as palavras da garçonete Daniela Lima dos Santos, de 26 anos, que estava no banco do carona do carro de Rawlinson Carlos Soares, 21, quando o veículo invadiu o acostamento e atropelou cinco ciclistas na manhã do último sábado, na Rodovia do Sol, em Vila Velha.
Daniela foi autuada como co-autora do crime de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, por ter mexido no volante enquanto o amigo dirigia.
> Advogado analisa autuação de carona em caso de atropelamento de ciclistas
Foi tudo muito rápido. Eu fiquei nervosa porque achei que o carro estava muito perto dos ciclistas. É até difícil pra mim pensar nisso e ver os vídeos após a colisão. Eu nem sei o que dizer, eu não dirijo, não tenho carteira de habilitação. A gente não esperava, contou.
Acidente na Rodovia do Sol deixa quatro feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução
Daniela afirmou que não ingeriu bebidas alcoólicas e disse que não sabe se Rawlinson bebeu cerveja antes de dirigir. A garçonete contou, ainda, que aguarda a recuperação da única vítima que permanece internada, a empresária Marília Barboza, 50, e que pretende pedir desculpas a ela pessoalmente.
> Ciclista mais ferida em acidente é líder em categoria que compete
Eu lamento muito pelo que aconteceu. Foi uma fatalidade. Não queria dar declarações para tentar não me expor mais. Mas está sendo bem difícil para mim. Estou bem estressada, vivendo um trauma muito grande. Queria pedir desculpas para as vítimas. Quando a Marília estiver melhor, quero pedir perdão pessoalmente. Lamento mesmo. Estou pedindo muito à Deus que ela melhore logo. Sei que ela é mulher, atleta, mãe de família. Ela tem uma vida inteira para dar continuidade, disse.
> Família de motorista que atropelou ciclistas diz que vai pagar despesas

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