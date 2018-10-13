Passageiros imobilizam bandido em Transcol após assalto

Um homem, que tentou assaltar passageiros da linha 500 do Transcol, em Vitória, foi imobilizado pelos próprios usuários do sistema de transporte. Quando o coletivo passou próximo à Fábrica de Ideias, na pracinha de Jucutuquara, os passageiros chamaram pela polícia que estava no local.

Homem que roubou passageiros dentro de Transcol, em Vitória, foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional da Capital Crédito: Gabriela Singular

De acordo com informações da polícia, o jovem tinha entrado no ônibus, já na Capital, por volta das 14h deste sábado (13) e tentou assaltar os passageiros, chegou a pegar um celular, mas foi imobilizado pelas pessoas que estavam no coletivo. Quando passaram próximo de uma base policial da pracinha de Jucutuquara, em Vitória, chamaram pela polícia, que entrou no ônibus.

Em seguida, segundo a polícia, o rapaz tentou fugir, mas não conseguiu escapar e foi capturado e detido. O suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Um passageiro de 14 anos foi quem teve o celular roubado. Ele estava voltando para casa quando pegou o ônibus e foi assaltado. "Fiquei em pé, porque estava com um instrumento na mão. De repente, ele (o bandido) começou a chegar mais perto, quis conversar, falou que sabia tocar também e pegou o celular que estava na minha mochila que eu nem vi. Quem gritou foi uma passageira que estava mais atrás e viu ele pegando", diz.

De acordo com o passageiro, nesse momento o ônibus estava vazio e eles já estavam quase chegando próximo da pracinha de Jucutuquara. "Ai quando chegamos perto da pracinha e vimos a polícia, chamamos por eles", conclui.

O celular do adolescente foi recuperado.