Passageiros atacam motorista de ônibus, agridem PM e são presos no ES

2ª Delegacia Regional em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

O motorista de um ônibus municipal de Vila Velha foi agredido por passageiros após se negar a abrir a porta de trás do coletivo para que eles pudessem embarcar. O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, no último domingo (10). Uma mulher com bebê de colo, o marido dela e um amigo deles foram presos pela Polícia Militar

De acordo com a PM, Naiara Alves Soares, de 23 anos, o marido dela, Bruno Costa, de 25 anos, e o amigo Marcos Vinicius Eler de Almeida, de 28 anos, pegaram o ônibus da linha 006 (Praia da Costa via Ilha das Flores) na Rua Gastão Roubach.

Os passageiros exigiram que o motorista abrisse a porta de trás e ele se recusou, então os passageiros entraram pela porta da frente. Segundo o motorista, Bruno e Marcos Vinicius pularam a roleta. Naiara e uma outra mulher ficaram ao lado do condutor do coletivo.

Naiara estava com um filho no colo. O motorista, de 31 anos, disse à polícia que quatro passageiros deram sinal de parada em frente ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes).

Naiara e a amiga o xingavam e o puxavam pela camisa enquanto ele dirigia. Para evitar acidentes, ele parou o veículo e acionou policiais militares que estavam na Rua Lúcio Bacelar.

Antes da chegada dos policiais, uma das mulheres ainda usou um capacete para bater na cabeça da vítima e um dos homens jogou uma cadeira de praia contra ele. Quando um dos policiais se aproximou do ônibus, flagrou Bruno pulando a roleta e o grupo agredindo o motorista.

Ao determinar o fim das agressões, um dos policiais acabou agredido por Bruno. Eles foram abordados e presos. Bruno, Naiara e Marcos Vinícius foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha.