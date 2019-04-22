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Iria para França

Passageiro de Vitória é preso com 3 kg de cocaína em aeroporto do RJ

A droga estava escondida no forro da mala despachada

Publicado em 

22 abr 2019 às 14:37

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 14:37

Passageiro embarcou em Vitória com três quilos de cocaína em mala. Foi preso no Galeão Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos três pessoas foram presas na última sexta-feira, 19, no Aeroporto Internacional do Galeão, tentando embarcar para a Europa com cocaína.
Um casal foi interceptado ao tentar embarcar para Bruxelas com 20 quilos da droga, escondida nos forros de três malas e também diluída em diversos frascos de cosméticos.
O material foi apreendido e testado ainda no aeroporto. O casal estava acompanhado de uma criança que foi encaminhada ao Conselho Tutelar.
Os três tentavam embarcar no voo LH501, com destino à capital da Bélgica.
EMBARQUE EM VITÓRIA
Mais cedo, durante a tarde, um brasileiro portando aproximadamente três quilos de cocaína também foi preso.
A droga estava escondida no forro da mala despachada. Ele vinha de Vitória, no Espírito Santo, e tentava embarcar para Toulouse, na França.
Passageiro de Vitória é preso com 3 kg de cocaína em aeroporto do RJ

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