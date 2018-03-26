Parente de Hermegildo escondeu moto sem saber que era roubada

Milena foi baleada na cabeça no estacionamento do Hucam Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Em mais um dia de depoimentos do caso da morte da médica Milena Gottardi Tonini, que segundo a polícia teria sido assassinada a mando do ex-marido Hilário Antonio Fiorotti Frasson, um parente de Hermenegildo Palauro Filho, 53, dono do sítio onde a moto usada por Dionathas Alves Vieira no dia do crime estava escondida, contou como o veículo foi parar na propriedade dele e ressaltou ter sido enganado. A informação foi passada em interrogatório no Fórum do município de Fundão, nesta segunda-feira (26).

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De acordo com o proprietário do local, tudo começou cerca de 15 dias antes da data do homicídio. Gildinho, como é conhecido Hermegildo, ligou para o parente e pediu para guardar a moto no galpão do sítio dele, pois viajava com frequência e estava com medo de roubarem a motocicleta, que ele havia acabado de receber em uma barganha.

Sem saber que o veículo era roubado e, "na inocência", como relatou o parente, ele deixou que a Honda CB 300 vermelha ficasse guardada no galpão da propriedade, que somente ele e o caseiro possuíam a chave. Depois disso, a moto foi retirada por Gildinho uma vez e devolvida por Dionathas.

Ao receber o relato do funcionário que uma pessoa desconhecida havia deixado a moto no local, mas antes disso queimou as roupas que estava usando, o dono do sítio desconfiou e, mais tarde, após a polícia ir até o local, com Dionathas já preso, e apreender a motocicleta, acabou entendendo no que havia sido envolvido.

O dono do sítio disse ter ligado para Gildinho, cobrando explicações, mas a resposta do acusado foi que estava viajando e resolveria a situação em outro momento. Na verdade, Hermenegildo havia fugido para Minas Gerais, ao saber da prisão do assassino de Milena, mas acabou capturado dias depois.

A testemunha chegou a ser conduzida à Delegacia Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM), mas foi liberado pela polícia após ser constatado que ele havia sido enganado pelo parente.

AUDIÊNCIA

Nove pessoas foram ouvidas durante a audiência do caso da morte de Milena Gottardi Tonini, durante a manhã e tarde desta segunda-feira (26), no Fórum do município de Fundão. Duas das testemunhas eram de acusação, uma de defesa de Hilário Frasson, uma de defesa de Esperidião, três a favor de Valcir da Silva Dias e outras duas da defesa de Hermengildo Palauro Filho.