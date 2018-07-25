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Para diminuir atritos, OAB-ES e Polícia Civil criam grupo de WhatsApp

Entre os problemas citados estão as dificuldades de acesso a autos de inquérito e as dificuldades de contatos com presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 01:31

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 01:31

Whatsapp no celular Crédito: Webster2703/Pixabay
O delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, e o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, realizaram, nesta terça-feira (24), uma reunião com advogados criminalistas. O motivo do encontro, segundo a OAB, é por causa dos problemas que vêm ocorrendo e dificultando o exercício da advocacia no dia a dia de trabalho nos antigos Departamentos de Polícia Judiciária (DPJs), hoje delegacias regionais. Ao final da reunião, foi criado um grupo de WhatsApp com integrantes da OAB-ES e da Polícia Civil. A advocacia tem problemas nas delegacias regionais, então nós criamos um grupo onde estão presentes os delegados-chefes das regionais e a advocacia.
"Esse grupo vai trocar ideias quando necessário", disse Mafra. Entre os problemas citados estão os atritos entre advogados e delegados, dificuldades de acesso a autos de inquérito, dificuldades de contatos com presos e outras questões que cerceiam as prerrogativas profissionais da advocacia. Se polícia tem fragilidades, temos que corrigir, por isso vamos atender dentro da nossa realidade, disse Daré.

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