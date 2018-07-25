Para diminuir atritos, OAB-ES e Polícia Civil criam grupo de WhatsApp

O delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, e o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, realizaram, nesta terça-feira (24), uma reunião com advogados criminalistas. O motivo do encontro, segundo a OAB, é por causa dos problemas que vêm ocorrendo e dificultando o exercício da advocacia no dia a dia de trabalho nos antigos Departamentos de Polícia Judiciária (DPJs), hoje delegacias regionais. Ao final da reunião, foi criado um grupo de WhatsApp com integrantes da OAB-ES e da Polícia Civil. A advocacia tem problemas nas delegacias regionais, então nós criamos um grupo onde estão presentes os delegados-chefes das regionais e a advocacia.