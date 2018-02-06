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Crime

Para defender mãe, adolescente fere o pai com tesoura, na Serra

Ao ver a mãe sendo agredida verbalmente, o jovem, que segundo a polícia possui problemas psicológicos, tentou intervir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 01:53

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 01:53

O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais
Um adolescente de 16 anos foi parar na delegacia após dar uma tesourada no próprio pai, em Cidade Continental, na Serra, nesta segunda-feira (5). Segundo a polícia, tudo aconteceu após o jovem presenciar a mãe sendo xingada pelo pai.
De acordo com a ocorrência, tudo aconteceu por volta das 9 horas, quando o adolescente flagrou a mãe sendo agredida verbalmente pelo pai. O jovem, que segundo a polícia possui problemas psicológicos, tentou intervir.
Mas o pai teria dito que mandava na própria mulher, e o adolescente partiu para cima dele com uma tesoura. O menor deu uma golpe na perna do pai, que precisou ser encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Já o garoto foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.
Segundo a polícia, a relação do casal é conturbada e o homem tem comportamentos agressivos contra a mulher. O menor foi autuado por lesão corporal e passará por uma audiência de custódia na manhã desta terça-feira (06).

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