Para defender mãe, adolescente fere o pai com tesoura, na Serra

O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

Um adolescente de 16 anos foi parar na delegacia após dar uma tesourada no próprio pai, em Cidade Continental, na Serra, nesta segunda-feira (5). Segundo a polícia, tudo aconteceu após o jovem presenciar a mãe sendo xingada pelo pai.

De acordo com a ocorrência, tudo aconteceu por volta das 9 horas, quando o adolescente flagrou a mãe sendo agredida verbalmente pelo pai. O jovem, que segundo a polícia possui problemas psicológicos, tentou intervir.

Mas o pai teria dito que mandava na própria mulher, e o adolescente partiu para cima dele com uma tesoura. O menor deu uma golpe na perna do pai, que precisou ser encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Já o garoto foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar esclarecimentos.