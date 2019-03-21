Palhaço tem caminhonete roubada em Vitória

Carro é roubado em Monte Belo, Vitória Crédito: Divulgação

Uma caminhonete modelo L200 de cor prata e placas JOY 7718, foi furtada durante a madrugada desta quinta-feira (21), na Rua Augusta Mendes, em Monte Belo, Vitória . O dono do carro, José Alves dos Santos, de 63 anos, mais conhecido como o palhaço Churupita, conta que o veículo é parte fundamental para ele e a família transportarem o espetáculo circense.

José conta que mora em Monte Belo em um pequeno prédio dividido pela família. A caminhonete estava estacionada em frente ao local e, por conta do barulho alto, sempre que era ligada, podia-se ouvir o barulho. Por volta das 3h da madrugada de hoje, todos dormiam quando um dos filhos do palhaço ouviu o carro sendo ligado e chegou a se questionar para onde o pai estaria indo aquela hora da noite.

"O barulho do carro soa alto e o meu filho acordou e se perguntou se eu estaria saindo. Ele abriu a janela e se deparou com dois bandidos: um saindo com o carro e outro dando cobertura. Nisso, ele acordou todo mundo e, eu, meu genro e ele entramos em outro carro da família e fomos atras da caminhonete até o Saldanha, mas então eles sumiram", descreveu José.

O cerco eletrônico da Guarda Municipal apontou passagem da caminhonete em destino ao Centro de Vitória, mas não há mais informações sobre o paradeiro.

Autônomo, o palhaço Churupita conta que o carro era usado para o transporte dos equipamentos do show circense que ele e a família reproduzem. Agora, ele aguarda respostas da polícia, mas mesmo assim não perde a esperança de que tudo acabe bem.

"SEM TRISTEZA"

"É o único carro que eu tenho para trabalhar, carregar meu espetáculo. Agora só Deus sabe, até agora não tive mais notícias e meu filho está se empenhando, porque ele tem mais facilidade, mais disposição para ir atrás. Mas a gente não pode chorar, as contas chegam todo dia e a gente precisa se virar. A tristeza não existe. Mesmo nessa situação, estamos sempre alegres", concluiu o palhaço.

VEÍCULO ENCONTRADO