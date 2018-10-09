Pai que salvou bebê arremessado de janela passa por cirurgia

O pai do bebê arremessado pela mãe da janela de uma casa, em Cariacica, passou por uma cirurgia na coluna nesta segunda-feira (08). O garçom de 35 anos está internado no Hospital São Lucas, em Vitória, desde a madrugada do do dia 02 de outubro.
A esposa dele, uma dona de casa de 29 anos, arremessou o filho do casal, de dois meses de idade, da janela do quarto, no segundo andar de uma residência, no Bairro Campo Grande. A mulher teria tido um surto devido ao transtorno bipolar que possui. O neném caiu no telhado da casa vizinha e o pai foi ao local buscá-lo mas, assim que alcançou o filho, o telhado cedeu e os dois caíram no cômodo da casa.
A criança continua internada no Hospital Infantil de Vitória. Ela apresenta melhoras no quadro clínico e também em uma das perninhas que quebrou devido à queda, segundo informação de familiares.
Já o pai teve que passar por uma cirurgia e, até o início da noite, ainda estava sob efeito da anestesia. Aguardamos para ver o resultado. Sei que colocou um parafuso na altura do quadril, contou uma familiar que acompanhou o garçom no hospital.
A esposa dele, de 29 anos, continua internada em um hospital psiquiátrico de Cariacica. Ela foi autuada por tentativa de homicídio e deve ser encaminhada para o presídio ao receber alta.