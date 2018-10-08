Pai encontra filho tatuador morto em terreno baldio de Cariacica

Corpo de Zenildo Cardoso de Almeida Júnior, de 20 anos, foi encontrado pelo pai em terreno baldio de Cariacica Crédito: Elis Carvalho

O tatuador Zenildo Cardoso de Almeida Júnior, de 20 anos, foi assassinado a tiros dentro de um terreno baldio, que fica às margens da estrada de Caçaroca, em Rio Marinho, Cariacica . O crime aconteceu durante a madrugada, mas a polícia só chegou ao local na manhã desta segunda-feira (08). O pai do rapaz, Zenildo Cardoso Almeida, de 42 anos, foi quem encontrou o corpo do próprio filho.

Zenildo saía de casa para trabalhar, por volta das 6 horas, quando viu dois policiais dentro do terreno, observando o corpo. Curioso, ele se aproximou do local, e quando chegou perto, viu que era o próprio filho. Zenildo Cardoso de Almeida Júnior, de 20 anos, era usuário de drogas.

"A bermuda me chamou atenção, mas um pai reconhece o filho de longe. Quando vi, meu mundo desabou. É uma cena que vai ficar para sempre na minha mente. Meu filho não era de confusão, trabalhava como tatuador e, de vez em quando, me ajudava como auxiliar de obra, gostava muito de pescar comigo. Mas desde os 17 anos era usuário de cocaína. Conversava com ele todos os dias para largar o vício, ele chegou a ser internado por 30 dias. Foi ele que pediu a internação e dizia que queria sair do mundo da drogas, mas não conseguiu. Eu temia que esse fosse o fim dele, mas acreditava que ele ia se recuperar. Não imaginava ter que enterrar meu próprio filho", disse.

Corpo de Zenildo Cardoso de Almeida Júnior, de 20 anos, foi encontrado pelo pai em terreno baldio de Cariacica Crédito: Elis Carvalho

Muito emocionado, o pai contou que, na noite desse domingo (07), assistiu televisão com o filho e logo depois foi dormir. Moradores contaram que, por volta das 20 horas, o rapaz foi visto na carona da moto de um amigo. De madrugada, por volta de 1h30, tiros foram ouvidos. A Polícia Militar afirma, ainda, que por volta das 5 horas também ocorreram disparos.

"Assistimos TV, conversamos e ele falou que queria investir no trabalho, juntar dinheiro e comprar um barco para gente pescar. A gente pescava junto. Fui dormir um pouco mais cedo, porque estava cansado, não vi quando ele saiu. Mas também não estranhei quando acordei hoje cedo e não o vi em casa, porque ele costumava dormir fora de casa, na casa da namorada ou na casa de parentes", recorda.

O rapaz foi executado com 11 tiros, quatro nas costas, três nas nádegas e quatro na cabeça. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cariacica.