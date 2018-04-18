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Polícia

Pai é preso por estuprar a filha de 5 anos e filmar abusos em celular

No último dia 8, a mãe da menina começou a mexer no celular do marido e descobriu dois vídeos em que ele estuprava a filha

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 23:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 23:05
Pai é preso por estuprar a filha de 5 anos e filmar abusos em celular Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um marceneiro de 23 anos acusado de estuprar a filha de 5 anos dentro de casa e filmar os crimes foi preso na segunda-feira (16). As filmagens foram descobertas no celular do pai pela mãe da menina.
O marceneiro, de 23 anos, que não terá o nome divulgado para preservar a vítima, abusava da menina enquanto a esposa, uma dona de casa de 26 anos, ia para o culto. O casal convivia há sete anos e possui, além da menina, um garotinho de três anos.
No último dia 8, a mãe da menina começou a mexer no celular do marido e descobriu dois vídeos em que ele estuprava a filha. A mãe da criança viu os vídeos e confrontou o acusado, os dois discutiram e a briga chamou a atenção os vizinhos. Ele chegou a pegar uma faca de cozinha para ameaçar a esposa e, depois que os vizinhos interviram, chegou a simular que se mataria, afirmou o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde o caso foi investigado.
O marceneiro escapou e a esposa procurou a delegacia imediatamente. O celular do pai da criança foi levado para a perícia. Dois vídeos foram localizados em uma nuvem na internet, recurso para armazenamento de dados, acessada pelo celular. As imagens foram feitas pelo próprio pai. Um dos registros é do início do mês e outro de dezembro do ano passado. Porém, acreditamos que possam ter tido outros estupros além dos registrados, afirmou o delegado.
Pazolini disse que no depoimento da menina foi possível perceber a tortura psicológica que o pai fazia contra a vítima. Ela descreveu que o pai a proibida de contar o que acontecia, caso a filha falasse pra alguém, ameaçava tirar a mãe de perto dela. Ela foi submetida a um intenso sofrimento psicológico pois somente com a ajuda de psicólogos disse os absurdos que passava, detalhou.
Na tarde de segunda-feira, após ser intimado para prestar depoimento na DPCA, o marceneiro compareceu acompanhado de um advogado. Porém, o que ele não sabia era que já havia um mandado de prisão em aberto. É um caso que mostra a perversidade e crueldade desse ser humano. Além de estuprar a filha de cinco anos, ainda registrar para assistir depois, é um fato condenável, pontuou Lorenzo Pazolini.
Em depoimento, ele admitiu os crimes que estavam no vídeo e negou que tenha acontecido outras vezes. Além do crime de estupro, o marceneiro também responderá pelo crime de produção e armazenamento de imagens pornográficas com crianças. Ele foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana aguardando julgamento.
 

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