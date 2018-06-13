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Crime

Pai é preso acusado de estuprar a filha em Guarapari

A vítima, que tem 5 anos, começou a apresentar comportamento agressivo e estranho na escola. A irmã dela, de 7 anos, teria presenciado os abusos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 18:59

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 18:59

DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um homem de 26 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na manhã desta quarta-feira (13), acusado de abusar sexualmente da filha de 5 anos, em Guarapari. O fato aconteceu em janeiro e foi presenciado pela outra filha do abusador, de 7 anos.
Os fatos chegaram ao conhecimento da polícia através da mãe, que levou a filha até a delegacia e possibilitou a investigação. A suspeita foi levantada após a criança apresentar comportamento agressivo na escola. Além disso, ela deixou de praticar atos de sua rotina como, por exemplo, tomar banho e ir ao banheiro sozinha. A menina também passou a ter aversão ao abusador, que, segundo o Delegado Lorenzo Pazolini, é um comportamento bastante comum nos casos de abuso sexual.
O delegado contou, também, que sempre que o pai buscava a filha, ela se recusava a acompanhá-lo, dizia que não iria. Até que no dia 23 de março, ele foi até a creche em que a criança estava e tentou levá-la pra casa. Ela não aceitou de maneira alguma e isso chamou bastante a atenção dos professores. A própria criança teria relatado que não acompanharia o pai por estar sofrendo abusos sexuais por parte dele. Todos esses fatos foram levados a conhecimento da Delegacia da Mulher de Guarapari, que adotou todas as providências legais.
A mãe da menina foi casada com o criminoso durante 5 anos e eles tiveram 3 filhos: uma menina de 7 anos, que presenciou o abuso, a de 5, que é a vítima, e um menino de 2 anos de idade. Desde janeiro, a mãe estava aguardando a conclusão das investigações por parte da polícia e, segundo Pazzolini, até por força de lei ela tinha que manter o contato com o pai das crianças. As vítimas foram resguardadas e não sofreram nenhum tipo de moléstia durante este período.
O delegado contou ainda que a menina de 7 anos demonstra que efetivamente flagrou e presenciou o momento em que o pai abusava da irmã. Segundo ela, o homem tocava nas partes íntimas da vítima e chegou, inclusive, a tocar o seu órgão genital no corpo da filha, o que é caracterizado como crime de estupro de vulnerável.
O ACUSADO
O acusado alegou inocência em depoimento e diz que nunca teria praticado o crime, que jamais faria isso, mas ele também não soube explicar a série de denúncias feitas pela filha de 7 anos.
O abusador ficará recolhido no Presídio Estadual de Vila Velha 5, no Complexo de Xuri, e vai cumprir prisão temporária. Lorenzo Pazzolini informou que a Delegacia da Mulher de Guarapari certamente irá concluir o inquérito. Ele pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão.
VEJA DEPOIMENTO DO DELEGADO

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