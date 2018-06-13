Pai é preso acusado de estuprar a filha em Guarapari

DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ

DPCA), na manhã desta quarta-feira (13), acusado de abusar sexualmente da filha de 5 anos, em Guarapari. O fato aconteceu em janeiro e foi presenciado pela outra filha do abusador, de 7 anos. Um homem de 26 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (), na manhã desta quarta-feira (13), acusado de abusar sexualmente da filha de 5 anos, em. O fato aconteceu em janeiro e foi presenciado pela outra filha do abusador, de 7 anos.

Os fatos chegaram ao conhecimento da polícia através da mãe, que levou a filha até a delegacia e possibilitou a investigação. A suspeita foi levantada após a criança apresentar comportamento agressivo na escola. Além disso, ela deixou de praticar atos de sua rotina como, por exemplo, tomar banho e ir ao banheiro sozinha. A menina também passou a ter aversão ao abusador, que, segundo o Delegado Lorenzo Pazolini, é um comportamento bastante comum nos casos de abuso sexual.

O delegado contou, também, que sempre que o pai buscava a filha, ela se recusava a acompanhá-lo, dizia que não iria. Até que no dia 23 de março, ele foi até a creche em que a criança estava e tentou levá-la pra casa. Ela não aceitou de maneira alguma e isso chamou bastante a atenção dos professores. A própria criança teria relatado que não acompanharia o pai por estar sofrendo abusos sexuais por parte dele. Todos esses fatos foram levados a conhecimento da Delegacia da Mulher de Guarapari, que adotou todas as providências legais.

A mãe da menina foi casada com o criminoso durante 5 anos e eles tiveram 3 filhos: uma menina de 7 anos, que presenciou o abuso, a de 5, que é a vítima, e um menino de 2 anos de idade. Desde janeiro, a mãe estava aguardando a conclusão das investigações por parte da polícia e, segundo Pazzolini, até por força de lei ela tinha que manter o contato com o pai das crianças. As vítimas foram resguardadas e não sofreram nenhum tipo de moléstia durante este período.

O delegado contou ainda que a menina de 7 anos demonstra que efetivamente flagrou e presenciou o momento em que o pai abusava da irmã. Segundo ela, o homem tocava nas partes íntimas da vítima e chegou, inclusive, a tocar o seu órgão genital no corpo da filha, o que é caracterizado como crime de estupro de vulnerável.

O ACUSADO

O acusado alegou inocência em depoimento e diz que nunca teria praticado o crime, que jamais faria isso, mas ele também não soube explicar a série de denúncias feitas pela filha de 7 anos.

Vila Velha 5, no Complexo de Xuri, e vai cumprir prisão temporária. Lorenzo Pazzolini informou que a Delegacia da Mulher de Guarapari certamente irá concluir o inquérito. Ele pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. O abusador ficará recolhido no Presídio Estadual de5, no Complexo de Xuri, e vai cumprir prisão temporária. Lorenzo Pazzolini informou que a Delegacia da Mulher de Guarapari certamente irá concluir o inquérito. Ele pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de reclusão.