Pai é preso acusado de estuprar a filha de 11 anos em Marataízes

Delegacia de Itapemirim, onde caso foi registrado Crédito: Divulgação | Governo do Estado

Um lavrador de 45 anos foi preso na noite desta quinta-feira (15) suspeito de ter abusado sexualmente da filha de 11 anos. O caso aconteceu em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, e foi denunciado pela irmã mais nova da menina, de apenas quatro anos, que contou o caso para a mãe.

Segundo declaração da vítima à Polícia Civil, os abusos aconteciam havia cerca de três anos. A criança de quatro anos contou para a mãe que o pai ficou trancado no quatro com a irmã.

Intrigada com o depoimento da caçula, a mãe conversou com a filha mais velha, que acabou confessando os abusos do pai. A mãe ligou para a Polícia Militar e denunciou o marido, que já havia saído de casa de carro. Os militares conseguiram encontrar o suspeito, que foi detido tentando fugir para o Rio de Janeiro.