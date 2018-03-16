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Violência

Pai é preso acusado de estuprar a filha de 11 anos em Marataízes

Segundo declaração da vítima à Polícia Civil, os abusos aconteciam havia cerca de três anos

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:28
Delegacia de Itapemirim, onde caso foi registrado Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Um lavrador de 45 anos foi preso na noite desta quinta-feira (15) suspeito de ter abusado sexualmente da filha de 11 anos. O caso aconteceu em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, e foi denunciado pela irmã mais nova da menina, de apenas quatro anos, que contou o caso para a mãe.
Segundo declaração da vítima à Polícia Civil, os abusos aconteciam havia cerca de três anos. A criança de quatro anos contou para a mãe que o pai ficou trancado no quatro com a irmã. 
Intrigada com o depoimento da caçula, a mãe conversou com a filha mais velha, que acabou confessando os abusos do pai. A mãe ligou para a Polícia Militar e denunciou o marido, que já havia saído de casa de carro. Os militares conseguiram encontrar o suspeito, que foi detido tentando fugir para o Rio de Janeiro.
De acordo com a delegacia de plantão, a vítima passou por exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim que comprovou o abuso. Após depoimento e negar o crime, ele foi encaminhado ao Presídio de Xuri, Vila Velha.

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