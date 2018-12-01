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Norte do ES

Pai e filho são assassinados a tiros em Aracruz

Seu Carlota, o pai, era muito conhecido na comunidade por ser treinador de um time de futebol infantil em um projeto social

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 19:24
Crédito: Arquivo da família
Pai e filho foram assassinados a tiros em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu madrugada deste sábado (1º), na casa onde as vítimas moravam, no distrito de Vila do Riacho.
Quando os militares chegaram à residência, encontraram o corpo de Carlos Augusto Varejão Maciel, de 52 anos, mais conhecido como Carlota, no chão próximo à porta. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na parte de trás da cabeça.
> Pai e filho são presos por morte de parente
Já o corpo do filho dele, Daniel Nascimento Maciel, de 19 anos, foi encontrado na cama com quatro perfurações, sendo uma no queixo, outra na parte direita do tórax, uma na nádega direita e uma na virilha direita.
De acordo com depoimento de populares à PM, Daniel Maciel estaria com um amigo em um forró e, por volta de 4 horas, o colega teria apontado uma arma de fogo para outra pessoa dentro do evento. Logo após o fato, os dois deixaram o local. A pessoa que teve a arma apontada também teria saído do local e  retornado pouco tempo depois muito nervosa.
Às 5h15, vizinhos das vítimas ouviram tiros, mas não viram nenhum suspeito no local. 
> Caminhão desgovernado derruba muro em Aracruz
A Polícia Civil de Aracruz informou que Daniel Maciel tinha passagem por envolvimento com homicídio e chegou a ser preso temporariamente em 2017. 
Já o pai Carlos Maciel, o Carlota, era treinador de um time de futebol infantil em um projeto social do distrito e levaria as crianças para um jogo no distrito de Santa Cruz neste sábado.
> Leia mais matérias de Polícia
Como o treinador tinha marcado de buscar alguns alunos em casa, antes das 6 horas, e não apareceu, parte do time foi à casa dele e encontrou os corpos.
O crime será investigado pela Delegacia de Aracruz. 

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