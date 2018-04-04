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Pai de Karolaine também morreu baleado no mesmo bairro em Cariacica

Reginaldo de Mattos, pai de Karolaine, foi morto a tiros em 2010, na ladeira do Morro do Quiabo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 00:43

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 00:43

Karolaine foi atingida na cabeça por uma bala perdida Crédito: Reprodução/Facebook
O pai da jovem Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, que morreu após ser atingida por bala perdida durante um confronto em Cariacica, foi assassinado a tiros, também no bairro Porto Novo, há oito anos. A informação é da mãe da jovem, Luciene da Silva do Rosário. Ontem, ali, eu relembrei tudo isso, disse.
> Bandidos cercam policiais militares e atiram com metralhadoras em Cariacica
Reginaldo de Mattos, pai de Karolaine, foi morto a tiros em 2010, na ladeira do antigo Morro do Quiabo. Ele conversava com um amigo, na rua, quando motoqueiros passaram atirando no local. A vítima chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, Karolaine tinha apenas 10 anos.
> Caso Karolaine: moradores fazem protesto e pedem por justiça
Antes de saber da morte da filha, a mãe contou sobre a primeira tragédia que atingiu a família. Nós já passamos isso com o pai dela. Ocorreu há oito anos a mesma situação. O pai dela morreu dessa forma, no mesmo local e no mesmo mês, lembrou Luciene.
O CASO
A estudante Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos no bairro Porto Novo, em Cariacica, morreu na tarde desta terça-feira (3). Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, mas acabou não resistindo ao ferimento. A informação sobre a morte da jovem foi confirmada por familiares. 
A vítima foi ferida na testa e a bala estava alojada no crânio. De acordo com familiares, Karolaine estava na Rua Evangélica, antigo Morro do Quiabo, observando a movimentação que ocorria a cerca de 300 metros na rua principal do bairro em frente à EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC).
"De repente, começou a subir um monte de gente correndo e ouvimos disparos. Foi aí que vimos a Karolaine caída na frente de casa, com um tiro na cabeça. Pegamos o carro e fomos direto para o PA de Alto Lage e de lá eles transferiram ela para cá (no São Lucas)", conta a estudante Sabrina Rodrigues, de 25 anos, prima de Karolaine.
A prima de Karolaine, Sabrina Rodrigues, e o namorado da vítima, Whagneston Vieira, acompanham o estado de saúde dela no São Lucas Crédito: Rafael Silva
De acordo com ela, a vítima cursava o Ensino Médio e tinha um filho de um mês. "Nossa família está completamente desestruturada", desabafa Sabrina.
O namorado da jovem, Whagneston Vieira da Fonseca, de 18 anos, conta que ficou bastante abalado ao receber a notícia de que Karolaine havia sido baleada.
"A avó dela me ligou ontem à noite avisando que ela tinha sido baleada na cabeça. É um momento muito difícil, nosso filho tem um mês, ainda estamos muito abalados. Não dá pra acreditar no que está acontecendo. Estava tendo manifestação desde o inicio da noite, mas tinha gente na rua na hora que ela levou o tiro", afirmou, aos prantos.
'MAIS UMA INOCENTE MORTA'
"Mais uma inocente foi morta, isso nós não queremos pro nosso Brasil. Eu sou pai de mais duas filhas além da Karol. Isso pra mim é um sentimento muito triste", lamentou Josivaldo Ferreira de Jesus, padrasto da jovem que morreu após ser atingida por bala perdidade.
"Minhas outras filhas têm a Karol como irmã. Isso pra nós está sendo uma vergonha no nosso Brasil. Nós não temos segurança nem dentro de casa, nem fora de casa. Isso é uma coisa que deixa a gente aprisionado, nós não temos liberdade pra caminhar nas ruas. Liberdade hoje é pra quem faz o mal", declarou.

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