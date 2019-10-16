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Após roubo

Pai de assaltante recupera celular de vítima em morro de Vitória

O homem foi até uma boca de fumo buscar o aparelho depois de o filho confessar que havia entregado o celular roubado a um traficante

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 09:18

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 out 2019 às 09:18
Rua Elias Tomasi Sobrinho, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Pai de assaltante recupera celular de vítima em morro de Vitória
Uma mulher de 30 anos foi assaltada ao passar de bicicleta pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, às 21h40 desta terça-feira (15). Segundo a vítima, Hederlhin da Rocha Cardoso, 24 anos, estava em uma bicicleta de aplicativo. Usando uma arma, Hederlhin abordou a mulher quando ela seguia para casa. O criminoso anunciou o assalto e roubou a bicicleta e a bolsa da ciclista com documentos, chaves e um celular.
Após pegar os pertences da vítima, o suspeito fugiu. A mulher pediu ajuda a um motoboy que passava pelo local e telefonou para o marido. Ela e o marido fizeram buscas e encontram Hederlhin na Avenida Rio Branco. Ao notar que estava sendo perseguido, o suspeito abandonou a bicicleta e a bolsa roubadas e fugiu correndo pela Rua Elias Tomasi Sobrinho.
Ele pulou o muro de uma escola e se escondeu no terraço. A vítima comunicou o crime ao vigilante da instituição e a Polícia Militar foi acionada. Hederlhin foi preso. Os pais dele também foram informados e seguiram para o local da prisão.
Aos pais, Hederlhin confessou que havia entregado o celular a um traficante do Morro do Jaburu, na Capital. O pai dele foi à boca de fumo e recuperou o aparelho.
Hederlhin foi levado para a 1º Delegacia Regional de Vitória. Ele disse que não se lembra de ter assaltado a mulher. No entanto, confessou que é viciado em cocaína e que havia ido ao Jaburu onde consumiu cinco pinos da droga. Ele foi autuado por roubo.

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