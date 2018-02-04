Pai ao ver corpo do filho: 'Peço força a Deus para continuar vivendo'

Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para que pudesse me enterrar, e não o contrário. Peço força a Deus para continuar vivendo Pai após encontrar o corpo do filho, que foi assassinado em Cariacica

O desabafo é do pedreiro Roberto Carlos Sacramento, 50 anos, após encontrar o corpo do filho, um jovem de 20 anos, na manhã deste domingo (4), em Bairro Prolar, Cariacica. De acordo com informações da família, o ajudante de pedreiro Rodrigo Santana da Conceição  filho de Roberto  estava desaparecido desde a tarde deste sábado (3), após receber uma ligação.

Rodrigo Santana da Conceição, de 20 anos, morreu no bairro Prolar, em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

As buscas por Rodrigo foram acionadas somente quando a ex-companheira dele recebeu uma mensagem no celular informando que ele havia morrido. A mensagem foi encaminhada do celulard o próprio Rodrigo. O aparelho não foi recuperado pela família.

Acompanhamos a polícia nas buscas de ontem, mas não conseguimos encontrá-lo devido à escuridão, mesmo com a ajuda de lanterna. Encontrei o corpo na parte da manhã, mas a minha esperança era que ele estivesse vivo", conta o pai, Roberto Carlos Sacramento.

Local em que o corpo de Rodrigo foi encontrado Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O pai relata que Rodrigo tinha uma rixa com um traficante da região, que também foi assassinado , e que o filho era usuário de maconha, no entanto, não soube informar qual seria a motivação do crime. Em lágrimas, o pedreiro disse que está pedindo força a Deus para continuar vivendo.

Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para que pudesse me enterrar, não o contrário. Se pudesse, eu trocaria de lugar com ele, uma filho que tinha um coração bom. Ontem ele estava diferente, tinha até pedido opinião sobre o corte de cabelo: Pai, está legal o corte de cabelo?" Respondi que mais ou menos, lembra.

ENTREVISTA COM O PAI

O que aconteceu?

Meu filho veio em casa depois de cortar o cabelo, quando recebeu uma ligação. Uma pessoa havia ligado dizendo que "queria desembolar um negócio", mas acredito que era uma emboscada. Um tempo depois, a ex-companheira recebeu uma mensagem do celular do meu filho dizendo que ele havia morrido.

Você acreditava que ele poderia estar morto?

Ligamos para a polícia informando que ele estava desaparecido. Não conseguimos encontrá-lo devido à escuridão, mesmo com a ajuda de lanterna. Encontrei o corpo na parte da manhã, mas a minha esperança era de encontrá-lo vivo.

Como era seu filho?

Meu filho tinha um coração bom. Ontem ele estava diferente, tinha até pedido opinião sobre o corte de cabelo e disse: Pai, está legal o corte de cabelo? Disse que mais ou menos. Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para eles me enterrarem, não o contrário. Se pudesse, eu trocaria de lugar com ele.

Ele tinha envolvimento com algo ilícito?

Eu sei que ele era usuário de maconha, mas ficava na dele.

Testemunhas contaram à polícia que o autor da morte do seu filho poderia ser o traficante Samatiel Ferreira de Souza, que foi morto nesta madrugada. Você sabe se eles se conheciam?