Pai ao ver corpo do filho: 'Peço força a Deus para continuar vivendo'

Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para que pudesse me enterrar, e não o contrário. Peço força a Deus para continuar vivendo
O desabafo é do pedreiro Roberto Carlos Sacramento, 50 anos, após encontrar o corpo do filho, um jovem de 20 anos, na manhã deste domingo (4), em Bairro Prolar, Cariacica. De acordo com informações da família, o ajudante de pedreiro Rodrigo Santana da Conceição filho de Roberto estava desaparecido desde a tarde deste sábado (3), após receber uma ligação.
As buscas por Rodrigo foram acionadas somente quando a ex-companheira dele recebeu uma mensagem no celular informando que ele havia morrido. A mensagem foi encaminhada do celulard o próprio Rodrigo. O aparelho não foi recuperado pela família.
Acompanhamos a polícia nas buscas de ontem, mas não conseguimos encontrá-lo devido à escuridão, mesmo com a ajuda de lanterna. Encontrei o corpo na parte da manhã, mas a minha esperança era que ele estivesse vivo", conta o pai, Roberto Carlos Sacramento.
O pai relata que Rodrigo tinha uma rixa com um traficante da região, que também foi assassinado, e que o filho era usuário de maconha, no entanto, não soube informar qual seria a motivação do crime. Em lágrimas, o pedreiro disse que está pedindo força a Deus para continuar vivendo.
Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para que pudesse me enterrar, não o contrário. Se pudesse, eu trocaria de lugar com ele, uma filho que tinha um coração bom. Ontem ele estava diferente, tinha até pedido opinião sobre o corte de cabelo: Pai, está legal o corte de cabelo?" Respondi que mais ou menos, lembra.
ENTREVISTA COM O PAI
O que aconteceu?
Meu filho veio em casa depois de cortar o cabelo, quando recebeu uma ligação. Uma pessoa havia ligado dizendo que "queria desembolar um negócio", mas acredito que era uma emboscada. Um tempo depois, a ex-companheira recebeu uma mensagem do celular do meu filho dizendo que ele havia morrido.
Você acreditava que ele poderia estar morto?
Ligamos para a polícia informando que ele estava desaparecido. Não conseguimos encontrá-lo devido à escuridão, mesmo com a ajuda de lanterna. Encontrei o corpo na parte da manhã, mas a minha esperança era de encontrá-lo vivo.
Como era seu filho?
Meu filho tinha um coração bom. Ontem ele estava diferente, tinha até pedido opinião sobre o corte de cabelo e disse: Pai, está legal o corte de cabelo? Disse que mais ou menos. Eu sempre disse que coloquei filho no mundo para eles me enterrarem, não o contrário. Se pudesse, eu trocaria de lugar com ele.
Ele tinha envolvimento com algo ilícito?
Eu sei que ele era usuário de maconha, mas ficava na dele.
Testemunhas contaram à polícia que o autor da morte do seu filho poderia ser o traficante Samatiel Ferreira de Souza, que foi morto nesta madrugada. Você sabe se eles se conheciam?
Ele tinha uma rixa com Samatiel, mas não sei o motivo.