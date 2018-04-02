Padrasto é preso por abusar da enteada em Vitória

Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um vigilante, de 44 anos, foi preso por abusar sexualmente da enteada por três anos. Os abusos aconteciam quando ela estava sozinha em casa com o padrasto. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na última quarta-feira (28), em Vitória.

Segundo as informações da polícia, os abusos começaram quando a adolescente tinha 13 anos de idade. Ela vivia com o padrasto desde os 4 anos. A vítima contou para a mãe que sofria os abusos, mas ela ignorava e culpava a filha.

No final de 2016, a adolescente procurou a delegacia, com a avó, e fez a denúncia. Segundo ela, quando o padrasto soube da queixa, ele chegou ir até a escola que ela estudava para pedir que retirasse a denúncia e a ameaçava. Após a denúncia, o suspeito fugiu.

Em 2017, a polícia expediu um mandando de prisão, por estupro de vulnerável. Na última quarta-feira (28), o vigilante foi localizado na casa de familiares e foi detido. Na delegacia, ele negou os abusos. O acusado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.



