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Crime

Padrasto é preso por abusar da enteada em Vitória

Após a denúncia, o suspeito chegou ir à escola da vítima para fazer ameaças. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 19:17
Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um vigilante, de 44 anos, foi preso por abusar sexualmente da enteada por três anos. Os abusos aconteciam quando ela estava sozinha em casa com o padrasto. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na última quarta-feira (28), em Vitória.
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Segundo as informações da polícia, os abusos começaram quando a adolescente tinha 13 anos de idade. Ela vivia com o padrasto desde os 4 anos. A vítima contou para a mãe que sofria os abusos, mas ela ignorava e culpava a filha.
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No final de 2016, a adolescente procurou a delegacia, com a avó, e fez a denúncia. Segundo ela, quando o padrasto soube da queixa, ele chegou ir até a escola que ela estudava para pedir que retirasse a denúncia e a ameaçava. Após a denúncia, o suspeito fugiu.
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Em 2017, a polícia expediu um mandando de prisão, por estupro de vulnerável. Na última quarta-feira (28), o vigilante foi localizado na casa de familiares e foi detido. Na delegacia, ele negou os abusos. O acusado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
 
 

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