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Em Vitória

Padrasto e cunhado são presos acusados de estuprar jovem de 12 anos

Os abusos aconteceram em 2016, mas a conclusão do caso aconteceu nesta segunda (23) com a prisão dos acusados

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 15:23
Caso foi investigado pela DPCA Crédito: Arquivo
Acusados de estuprar uma menina de 12 anos em 2016, o padrasto e cunhado da vítima foram presos em Vitória, nesta segunda-feira (23). A jovem, hoje com 14 anos, apresentou mudança de comportamento na escola, na época dos abusos, o que levou as professoras a acionarem o Conselho Tutelar.
Durante coletiva, que aconteceu na manhã desta terça-feira (24), o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Guilherme Eugênio, informou que as primeiras violências aconteceram na casa em que a menina morava com a mãe e o padrasto, e que o homem esperava a vítima dormir para abusar dela.
A vítima, então, decidiu sair de casa e ir morar com a irmã, mas o delegado explica que o cunhado da vítima também abusou sexualmente da menina. Neste contexto, a jovem apresentou, segundo Eugênio, uma mudança brusca na escola em que estudava em 2016, época dos abusos, e as professoras solicitaram ajuda do Conselho Tutelar.
Ao conversar com a menina, descobriram a situação e realizaram a denúncia na DPCA. Em setembro de 2017 o pedido de prisão do cunhado e do padrasto da vítima foi feito, e a decisão judicial saiu em junho deste ano.
Os dois homens, ambos de 33 anos, foram presos nesta segunda-feira (23), em Vitória, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Eles irão responder por estupro de vulnerável.
O delegado explica que a demora para a resolução do caso aconteceu devido a uma situação de extrema pobreza da família da menina. Eles não possuem moradia fixa e a mãe, usuária de drogas, como o padrasto, não tinha sido ouvida ainda.
 
Com informações de Mayra Bandeira

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