Padrasto e cunhado são presos acusados de estuprar jovem de 12 anos

Caso foi investigado pela DPCA Crédito: Arquivo

Acusados de estuprar uma menina de 12 anos em 2016, o padrasto e cunhado da vítima foram presos em Vitória, nesta segunda-feira (23). A jovem, hoje com 14 anos, apresentou mudança de comportamento na escola, na época dos abusos, o que levou as professoras a acionarem o Conselho Tutelar.

Durante coletiva, que aconteceu na manhã desta terça-feira (24), o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Guilherme Eugênio, informou que as primeiras violências aconteceram na casa em que a menina morava com a mãe e o padrasto, e que o homem esperava a vítima dormir para abusar dela.

A vítima, então, decidiu sair de casa e ir morar com a irmã, mas o delegado explica que o cunhado da vítima também abusou sexualmente da menina. Neste contexto, a jovem apresentou, segundo Eugênio, uma mudança brusca na escola em que estudava em 2016, época dos abusos, e as professoras solicitaram ajuda do Conselho Tutelar.

Ao conversar com a menina, descobriram a situação e realizaram a denúncia na DPCA. Em setembro de 2017 o pedido de prisão do cunhado e do padrasto da vítima foi feito, e a decisão judicial saiu em junho deste ano.

Os dois homens, ambos de 33 anos, foram presos nesta segunda-feira (23), em Vitória, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Eles irão responder por estupro de vulnerável.

O delegado explica que a demora para a resolução do caso aconteceu devido a uma situação de extrema pobreza da família da menina. Eles não possuem moradia fixa e a mãe, usuária de drogas, como o padrasto, não tinha sido ouvida ainda.



