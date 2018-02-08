Ourimar: presença da polícia não impediu execução e fuga

Arthur Henrique Gonçalves Silva foi assassinado a tiros dentro de apartamento no condomínio Ourimar Crédito: Internauta | Gazeta Online

Nem a presença de uma equipe da Polícia Militar no condomínio residencial Ourimar, na Serra, impediu que criminosos invadissem um apartamento do conjunto para executar a tiros um jovem, durante um culto, na noite de terça-feira (6).

Segundo moradores, os militares estavam no portão principal, próximo a uma câmera de videomonitoramento, quando o bando invadiu o apartamento 202, do bloco 13, que fica em frente à portaria.

O crime aconteceu por volta das 20h30, quando os bandidos, armados, quebraram a porta do apartamento. Já teve morte na rua do condomínio, mas nunca antes dentro de um apartamento. E dessa vez até com a PM por perto, contou um morador, aterrorizado, que pediu para não ser identificado.

Dentro do imóvel, um grupo de moradores realizava um culto, entre eles, Arthur Henrique Gonçalves Silva, 23 anos. Ele ainda tentou se esconder em um quarto, onde foi executado com um tiro.

Após o crime, os assassinos fugiram a pé pelo matagal que cerca os fundos da área do condomínio e que dá acesso ao bairro Vila Nova de Colares, de acordo com relato de moradores.

De acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos exigiam uma arma que estaria com Arthur, que possuia passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Acreditamos que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas em Ourimar e isso teria motivado o crime, contou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra, que já abriu inquérito para apurar a autoria do assassinato.

DOMÍNIO DO TRÁFICO

O domínio que traficantes exercem em Ourimar foi exposto em uma reportagem exclusiva do Gazeta Online, publicada em 8 de janeiro.

Moradores relataram serem reféns das ordens dos bandidos que agem dentro do residencial, sendo obrigados, por exemplo, a esconder drogas em casa.

A presença da bandidagem também expulsou, pelo menos, 48 famílias de apartamentos somente no ano passado.

A presença dos criminosos também resultou em sete mortes de março a novembro de 2017. Os casos foram investigados e solucionados pela DDDCV de Serra, que levou pra cadeia 15 pessoas em operações em cumprimento de mandado de prisão pelos homicídios.

Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no entorno e também vinha realizando incursões nas áreas comuns do condomínio.

A POLÍCIA NÃO É ONIPRESENTE

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que a PM continua fazendo rondas e operações no entorno do condomínio Ourimar, na Serra. Sobre a presença da polícia no momento do crime, ele afirmou que o local é muito grande e a polícia não é onipresente.

Segundo o comandante, as rondas no entorno do condomínio contam com apoio da Companhia de Operações com Cães, Companhia de Missões Especiais e Força Tática da 14ª Cia independente.

A Polícia Militar está presente no entorno e faz rondas dentro do condomínio. Não podemos ficar permanentemente lá dentro porque trata-se de uma propriedade privada, afirmou o comandante.

Indagado sobre como os criminosos tiveram tempo de fugir, já que moradores afirmam que havia uma equipe da PM na porta do condomínio no momento do crime, Nylton disse não ter essa informação.

Sabemos que a polícia estava no entorno. Se estavam circulando lá dentro no momento do crime, não posso dizer. Mas mesmo se estivessem dentro, o condomínio é muito grande, com 70 blocos. A polícia não é onipresente, disse.

Ele completou que a polícia chegou rápido ao local do crime e policiais fizeram buscas em uma mata por onde os bandidos fugiram. Porém, ninguém foi localizado. A PM faz a parte dela, mas Ourimar possui problemas sociais graves e a gente não consegue impactar.

SECRETÁRIO GARANTE QUE CRIME FOI UM CASO ISOLADO

Apesar dos moradores narrarem a sensação de medo dentro do condomínio, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), André Garcia, afirma que o homicídio dentro de um apartamento na última terça-feira (06) foi um caso isolado.

André Garcia disse que pediu para que a investigação do crime tivesse prioridade. A polícia continua agindo no entorno do local, mas por ser uma propriedade privada, nossa ação fica limitada. O fato é que prendemos traficantes e homicidas nos últimos meses e a realidade de Ourimar é bem diferente de meses atrás, disse.