Os detalhes da operação que terminou em prisões e mortes em Santa Leopoldina

Quatro dos assaltantes envolvidos no ataque a agências bancárias de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos, e outros cinco foram mortos em confronto com a polícia, durante operação que envolve policiais civis, Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Gerência de Inteligência da Sesp.
Segundo informações divulgadas neste sábado (1º) pela Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o grupo foi localizado na região de Tirol, na zona rural da cidade. Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o secretário, Marcelo Celante, enfatizou que ataques deste tipo não serão tolerados.
A polícia ainda trabalhava nas buscas no início desta tarde, com o auxílio de cães farejadores e helicóptero. Preliminarmente, a informação é de que outros dois suspeitos podem estar foragidos. O relatório completo da operação será divulgado ainda neste sábado (1).
Confira os detalhes da entrevista do secretário Marcelo Celante com a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta:
Secretário, esse quarto preso foi detido onde?
Foi uma operação hoje, uma resposta imediata do Estado, das forças de segurança do Estado, uma resposta imediata. Na madrugada de ontem, quando iniciamos as investigações, conseguimos localizar dois veículos, na parte da tarde um terceiro veículo que redundou na realização da operação de hoje. Nós temos até o momento quatro pessoas, quatro criminosos detidos. Cinco criminosos, em confronto com as polícias, foram a óbito e a informação de outros dois foragidos, que estamos para confirmar, em uma mata fechada onde está sendo realizada a operação.
Então essa prisão, essa quarta prisão, porque as primeiras três prisões foram lá em Viana… Então essa quarta prisão já foi aqui na região do Tirol?
Isso, foi nessa região. Nós estamos buscando confirmar outros dois criminosos foragidos.
Agora, qual é o aparato policial que está aqui no local atuando? Eu vi muitos homens lá no meio da mata. Como é que tá sendo feito esse trabalho ali no local?
Essa operação foi organizada, coordenada pela Delegacia Especializada de Roubo a Banco. Em uma ação conjunta, nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Secretaria de Justiça, e também o apoio aéreo, através do Notaer. Então é uma operação integrada, conjunta, o que mostra que no Estado do Espírito Santo há uma integração, que nós temos uma polícia efetiva, e que nós não vamos tolerar esse tipo de ação criminosa como foi feita na data de ontem (30).
Muita gente imaginou que esses criminosos não estariam mais aqui na região, pelo tipo do crime. Surpreendeu o fato deles estarem tão próximo?
O nosso trabalho de inteligência na verdade não se surpreendeu, já buscou as informações desde o início e coadunou com a indicação do local para onde eles teriam seguidos após o roubo, a explosão dos bancos. Já fizemos todo o monitoramento. Durante a noite, nós fizemos todo o planejamento para organizar essa operação, essa mega operação e, o mais importante, demos uma resposta rápida. O Estado do Espírito Santo, as forças de segurança não toleram esse tipo de ação criminosa, que visam levar uma insegurança para a população. Então nós estaremos presentes e a nossa atuação sempre eficiente.
Tem a possibilidade de outros integrantes da quadrilha terem ido para outros Estados? Tem uma comunicação com a Polícia Federal nesse sentido?
Nós estamos com a operação ainda em andamento, ela não se encerrou. A tropa está ainda na mata, nós estamos aqui atendendo a imprensa para dar as primeiras informações. Na parte da tarde tem uma coletiva e vamos dar todas essas informações que requerem um maior aprofundamento. Por qual motivo? Eles estão ainda na operação, efetivamente na mata.
Furaram o pneu das viaturas (durante o ataque) e os policiais não viram. Onde os policiais estavam?
O destacamento da Polícia Militar fica aproximadamente 30, 50 metros do local. Por volta das cinco horas da manhã, os policiais estavam dentro do destacamento policial militar. É importante também destacar nesse confronto que nessa operação foram apreendidos cinco fuzis e esses fuzis estão recolhidos e foram utilizados contra os policiais. Então eu quero frisar que foram apreendidos cinco fuzis de grande potencial letal.
Mas esses policiais que estavam dentro do destacamento da Polícia Militar, assim que perceberam o que estava acontecendo, eles já acionaram os reforços? Teve alguma movimentação nesse sentido?
Isso. De imediato, eles se abrigaram dentro do destacamento policial militar. Houve a solicitação e teve o apoio do Batalhão de Missões Especiais. De imediato, chegou e fez todo esse apoio. O mais importante, na ação criminosa de ontem, e na operação que está sendo realizada neste momento, não temos nenhum policial ferido e nenhuma pessoa da sociedade ferida. Os cinco que foram a óbito, infelizmente, foi uma questão de confronto armado contra os policiais.
Secretário, eu queria que o senhor reforçasse a quantidade total de pessoas presas, quantidade de pessoas mortas. Só para confirmar direitinho, quantas pessoas foram presas em Viana, quantas aqui?
Então, nós temos quatro pessoas, quatro criminosos detidos. Em confronto policial, cinco criminosos foram a óbito. E nós temos a informação de outros dois, que estamos confirmando nesta operação, na mata fechada. E cinco fuzis apreendidos, emulsão explosiva, aquela dinamite de pedreira, também apreendida dentro da mata. Então essas informações, essas apreensões foram feitas nessa operação, e a gente vai conseguir sim à tarde confirmar todo esse quantitativo.
Esses dois que se tem a informação estão foragidos ou detidos?
Estamos fazendo rastreamento com cães na mata, com o helicóptero fazendo sobrevoo para a gente confirmar essa informação de outros dois. Essa operação, o objetivo dela no final agora, vamos fazer o rastreamento, vamos chamar de rescaldo final da operação.