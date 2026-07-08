Os detalhes da operação que terminou em prisões e mortes em Santa Leopoldina

O nosso trabalho de inteligência na verdade não se surpreendeu, já buscou as informações desde o início e coadunou com a indicação do local para onde eles teriam seguidos após o roubo, a explosão dos bancos. Já fizemos todo o monitoramento. Durante a noite, nós fizemos todo o planejamento para organizar essa operação, essa mega operação e, o mais importante, demos uma resposta rápida. O Estado do Espírito Santo, as forças de segurança não toleram esse tipo de ação criminosa, que visam levar uma insegurança para a população. Então nós estaremos presentes e a nossa atuação sempre eficiente.