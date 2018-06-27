Ordem de execução de traficante partiu de dentro de presídio do ES

A ordem de execução de Eduardo foi levada pela esposa de Pedro Cortes Falcão (à esq), a jovem Amanda Marcos de Brito dos Santos, de 25 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A decisão para que o jovem Eduardo Henrique Ferreira da Silva Júnior, 22 anos, fosse executado em uma emboscada em Maringá, na Serra, saiu de dentro de um presídio capixaba. Essa foi a conclusão das investigações da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra responsável pela prisão de todos os envolvidos e desarticulação da aliança entre três facções criminosas que atuavam no município.

De acordo com os levantamentos da DCCV Serra, a ordem para que Eduardo, até então gerente do comércio de drogas em Maringá, fosse morto partiu de Pedro Cortes Falcão, o Pedrinho, 27 anos, que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana. Ele cumpre pena por homicídio há cerca de 7 anos.

Pedro era o chefe do tráfico em Maringá, mesmo cumprindo pena. A vítima era quem gerenciava os pontos de venda de drogas dele, porém, após um desentendimento, Pedro impôs que ele deixasse o cargo, fato que Eduardo não acatou e, por isso, acabou morto, explicou o delegado titular da DCVV Serra, Rodrigo Sandi Mori.

A ordem de execução de Eduardo foi levada pela esposa de Pedro, Amanda Marcos de Brito dos Santos, 25, que o visitava frequentemente, para Davidson Chaves, o Dedê, de 23 anos, gerente do tráfico do bairro Central Carapina. Com apoio de outras cinco pessoas, ele montou uma emboscada usando um amigo de Eduardo como isca para atraí-lo até uma casa, em Maringá, onde foi executado a tiros.

ALIANÇA

Pedro, de Maringá, mantinha uma aliança de apoio com os traficantes Evandro Cardoso dos Santos, o Nego Dará, de Central Carapina, e com Maria da Penha Uchôa Braz, a Dona Preta, que comandava a venda de drogas em Chácara Parreiral.

As três facções, mesmo atuando em bairros distantes fisicamente, se apoiavam para que acada uma mantivesse o domínio sobre as áreas. Prestavam apoio de armamento, reforço de efetivo criminoso e até de fornecimento de drogas para a manutenção do domínio do tráfico de drogas. Assim, se fortaleciam entre si e evitavam que possíveis concorrentes tomassem o local, observou Sandi Mori.

A ligação entre os três era tão forte que Davidson, subordinado de Nego Dará, que está preso, também teve que ter o aval de Dona Preta, chefe do terceiro bando, para executar Eduardo. Foi ela quem escolheu quem participaria ativamente no assassinato do rapaz.

Porém, a equipe da DCVV de Serra descobriu o esquema de parceria entre as quadrilhas dos três bairros durante as investigações da morte de Eduardo. Em uma operação que percorreu as três regiões, foram cumpridos 11 mandados de prisão contra os participantes do assassinato, entre eles Pedro, a esposa dele e Dona Preta. Na casa dela, foram apreendidos mais de R$ 10 mil em dinheiro e notas de depósito.

A prisão dos envolvidos também leva à desarticulação dessa aliança, uma vez que integrantes de todos os três grupos, que praticavam os crimes a mando dos detentos, foram presos também, observou o delegado.

Entre os executores, ainda está foragido João Pedro Vago de Souza e o gerente do tráfico de Central Carapina, Davidson Chaves, o Dedê. Informações acerca da localização desses indivíduos podem ser repassadas pelo telefone 181 (Disque-denúncia) ou pela página da DCCV Serra no Facebook.