Operadora de caixa é esfaqueada pelo noivo na Serra

Uma operadora de caixa de 21 anos foi esfaqueada pelo ex-noivo na noite deste sábado (31), no bairro José de Anchieta, na Serra. O agressor, Romário Campos de Andrade, de 23 anos, foi contido por populares que o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O homem foi preso e encaminhado para o presídio de Viana.
O crime aconteceu na rua das Acácias, por volta das 21h da noite. A vítima estava sentada na calçada, comendo um churrasquinho e conversando com uma amiga quando Romário chegou em um carro já com uma faca em mãos.
Ele chegou mandando repetir o que ela tinha falado, que não sei o que era. Ela corria e gritava, enquanto ele desferia os golpes. Até que ela conseguiu chegar perto de um bar e as pessoas impediram que ele continuasse a agressão, conta um morador de 60 anos que viu toda a ação.
Quem mora no local ficou chocado com as cenas. Havia um grande fluxo de pessoas na hora da confusão. Só ouvi a gritaria. Tinha muita gente na hora que aconteceu tudo. Quando viram ele com a faca na mão, começaram a jogar cadeiras em cima dele e o desarmaram. Mesmo imobilizado ele continuava olhando com ódio para a menina, mesmo ela toda ensanguentada no chão. Foi tudo muito rápido, explica outra moradora.
De acordo com informações de pessoas próximas da vítima, ela e o agressor se conheceram em Lajinha, município de Minas Gerais, e estavam no Espírito Santo a pouco mais de um ano. A vítima teria dado fim ao relacionamento, mas Romário tentava reconquistá-la.
Na última quinta-feira (28), ele teria mandado entregar duas cestas de chocolates para a vítima, que recusou e mandou o entregador voltar com o presente. A recusa teria irritado o ex-noivo.
A gente começou a alertá-la sobre o ciúme dele, principalmente depois que eles terminaram. Ele ficava perseguindo ela, mandando flores no trabalho e cestas de chocolate, tentando convencer ela a voltar. A gente ficava receoso, falava para ela procurar a polícia, mas ela parecia ter segurança nele, achava que nunca tomaria uma atitude dessas, afirma um colega de trabalho de 29 anos, que preferiu não se identificar.
No sábado, dia do crime, Romário já havia sido levado para a Delegacia da Mulher de Vitória. Ele foi detido pela Polícia Militar pela manhã, portando uma faca. Quando questionado pelos militares, disse que havia comprado a arma para "dar um susto" na noiva. Ao chegar na delegacia, no entanto, a vítima decidiu não prestar queixa e o agressor foi liberado.
Ele já tinha discutido com ela de manhã, porque ela recusou a cesta que ele tinha mandado. Veio um entregador aqui (no trabalho dela) e ela mandou devolver. Nessa hora, o facão já estava na mão dele. Ela queria pedir medida protetiva, mas na hora, deve ter acabado desistindo. A gente fica muito triste, porque ela é uma pessoa muito bacana. Achava que ele nunca fosse fazer algum mal, lembra o amigo.
Romário deu cinco facadas na ex-noiva, atingindo o tórax, o abdômen e braços.
A operadora de caixa foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Ela precisou passar por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave. O agressor confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio.