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Crime

Operadora de caixa é esfaqueada pelo noivo na Serra

O suspeito já tinha sido preso no dia que esfaqueou a noiva. Porém, na delegacia, ela decidiu não prestar queixa e o homem foi liberado

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 11:47
Plantão Especializado da Mulher (PEM) Crédito: Rafael Silva
Uma operadora de caixa de 21 anos foi esfaqueada pelo ex-noivo na noite deste sábado (31), no bairro José de Anchieta, na Serra. O agressor, Romário Campos de Andrade, de 23 anos, foi contido por populares que o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O homem foi preso e encaminhado para o presídio de Viana.
O crime aconteceu na rua das Acácias, por volta das 21h da noite. A vítima estava sentada na calçada, comendo um churrasquinho e conversando com uma amiga quando Romário chegou em um carro já com uma faca em mãos.
Ele chegou mandando repetir o que ela tinha falado, que não sei o que era. Ela corria e gritava, enquanto ele desferia os golpes. Até que ela conseguiu chegar perto de um bar e as pessoas impediram que ele continuasse a agressão, conta um morador de 60 anos que viu toda a ação.
Quem mora no local ficou chocado com as cenas. Havia um grande fluxo de pessoas na hora da confusão. Só ouvi a gritaria. Tinha muita gente na hora que aconteceu tudo. Quando viram ele com a faca na mão, começaram a jogar cadeiras em cima dele e o desarmaram. Mesmo imobilizado ele continuava olhando com ódio para a menina, mesmo ela toda ensanguentada no chão. Foi tudo muito rápido, explica outra moradora.
De acordo com informações de pessoas próximas da vítima, ela e o agressor se conheceram em Lajinha, município de Minas Gerais, e estavam no Espírito Santo a pouco mais de um ano. A vítima teria dado fim ao relacionamento, mas Romário tentava reconquistá-la.
Na última quinta-feira (28), ele teria mandado entregar duas cestas de chocolates para a vítima, que recusou e mandou o entregador voltar com o presente. A recusa teria irritado o ex-noivo.
A gente começou a alertá-la sobre o ciúme dele, principalmente depois que eles terminaram. Ele ficava perseguindo ela, mandando flores no trabalho e cestas de chocolate, tentando convencer ela a voltar. A gente ficava receoso, falava para ela procurar a polícia, mas ela parecia ter segurança nele, achava que nunca tomaria uma atitude dessas, afirma um colega de trabalho de 29 anos, que preferiu não se identificar.
No sábado, dia do crime, Romário já havia sido levado para a Delegacia da Mulher de Vitória. Ele foi detido pela Polícia Militar pela manhã, portando uma faca. Quando questionado pelos militares, disse que havia comprado a arma para "dar um susto" na noiva. Ao chegar na delegacia, no entanto, a vítima decidiu não prestar queixa e o agressor foi liberado.
Ele já tinha discutido com ela de manhã, porque ela recusou a cesta que ele tinha mandado. Veio um entregador aqui (no trabalho dela) e ela mandou devolver. Nessa hora, o facão já estava na mão dele. Ela queria pedir medida protetiva, mas na hora, deve ter acabado desistindo. A gente fica muito triste, porque ela é uma pessoa muito bacana. Achava que ele nunca fosse fazer algum mal, lembra o amigo.
Romário deu cinco facadas na ex-noiva, atingindo o tórax, o abdômen e braços.
A operadora de caixa foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Ela precisou passar por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave. O agressor confessou o crime e foi autuado por tentativa de homicídio.
 

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