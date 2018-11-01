Operação prende quadrilha e apreende mais de 80 kg de maconha em Linhares

Operação Monticello prendeu casal com 30 kg de maconha em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Na manhã desta quinta-feira (01), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça, e a Polícia Militar deflagraram a Operação Monticello, que desmantelou uma quadrilha especializada no tráfico de maconha em Linhares , região Norte do Estado. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão. Entre os detidos está o líder da quadrilha, Jeferson Ramos dos Passos, de 24 anos, que foi preso no bairro Planalto.

Além das oito detenções, um casal também foi preso na avenida Padre Manoel da Nóbrega, no bairro Interlagos, totalizando 10 prisões. No local, havia 30 quilos de maconha e uma espingarda escondidos em um guarda-roupa . Segundo o tenente-coronel Lozer, comandante do 12º Batalhão da PM, o que chamou a atenção na residência, além da grande quantidade de drogas apreendidas, foram os dois filhos do casal.

Gostaria de destacar a tristeza da gente de ter que lidar com duas pessoas que estavam com essa quantidade enorme de droga com um bebê de 2 anos de idade e com um menino em idade escolar de 9 anos, que estavam desolados, e vemos como a droga tem destruído as famílias, disse o tenente-coronel. As crianças foram entregues a um familiar próximo e, se necessário, serão acompanhados pelo Conselho Tutelar.

O comandante explicou que cerca de 40 policiais militares do Serviço de Inteligência e da Força Tática, com 11 viaturas, participaram da operação e permitiram que diversas abordagens fossem realizadas simultaneamente.

INVESTIGAÇÕES

Todos os detidos e o material apreendido foram levados para a Promotoria de Justiça de Linhares e depois encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A operação, que atuava de forma sigilosa há mais de três meses, apreendeu mais de 80 quilos de maconha, de acordo com o promotor de Justiça Bruno de Freitas Lima.

Esse tipo de investigação tem o que chamamos de ação controlada, a gente vai monitorando a quadrilha e analisa como e onde fazer abordagens. Durante a investigação, surgiu a oportunidade de fazer prisões de elementos do grupo com outras quantidades de droga. Em uma determinada situação, conseguimos prender um elemento desta quadrilha, vindo de Vila Velha, com 55 quilos de maconha. Isso em outra ocasião, mas decorrente dessa investigação, por conta desse monitoramento de inteligência, explicou.

O promotor destacou o trabalho conjunto entre a PM e a promotoria para o sucesso da operação. Esse grupo está no radar da polícia e do MPES há algum tempo, mas formalmente começamos a investigá-lo no meio do ano. Conseguimos montar o quebra-cabeça dessa organização criminosa e então deflagramos a operação, que foi bastante exitosa, defendeu.

NOVAS OPERAÇÕES

Lima ainda informou que novas operações podem ter início após a Monticello. O grupo preso agora está localizado em Linhares, mas a cidade não produz maconha. A droga vem de fora, de outras cidades e outros estados, que serão alvos de novas investigações, afirmou.

O comandante da PM em Linhares e o promotor também pediram para que a população aproveite os canais de denúncia para informar o que acontece em seus bairros. A gente conclama a população para denunciar qualquer movimentação diferente, além de pessoas e carros estranhos próximos de suas residências. A população tem o dever de nos informar através do Disque-Denúncia 181, por exemplo, disse o tenente-coronel Lozer.

NOME DA OPERAÇÃO