Operação policial apreende droga escondida em carro na BR-262, no ES

Operação conjunta da PRF com a Polícia Civil apreendeu drogas na BR-262 Crédito: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo, apreendeu na noite desta segunda-feira (6) 8,6kg de maconha e 6kg de pasta base de cocaína. As drogas estavam em compartimentos falsos de um carro que foi parado pela polícia na altura do quilômetro 62 da BR-262, próximo à entrada de Marechal Floriano.

Drogas estavam em compartimentos ocultos do veículo Crédito: Reprodução/PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que transportava as drogas, um Ônix, possui placa de Vitória. Ainda segundo informações da PRF, os entorpecentes estavam escondidos em compartimentos ocultos do veículo.

Drogas estavam em compartimentos ocultos do carro Crédito: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal comunicou que um casal estava no veículo e apresentou nervosismo, além de se contradizer ao ser interrogado no momento da apreensão. Os dois foram conduzidos à Delegacia Patrimonial de Vitória.