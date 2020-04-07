Operação policial apreende droga escondida em carro na BR-262, no ES

A Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo, apreendeu na noite desta segunda-feira (6) 8,6kg de maconha e 6kg de pasta base de cocaína. As drogas estavam em compartimentos falsos de um carro que foi parado pela polícia na altura do quilômetro 62 da BR-262, próximo à entrada de Marechal Floriano.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que transportava as drogas, um Ônix, possui placa de Vitória. Ainda segundo informações da PRF, os entorpecentes estavam escondidos em compartimentos ocultos do veículo.
A Polícia Rodoviária Federal comunicou que um casal estava no veículo e apresentou nervosismo, além de se contradizer ao ser interrogado no momento da apreensão. Os dois foram conduzidos à Delegacia Patrimonial de Vitória.