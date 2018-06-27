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Investigação

Operação Panaceia: número de detidos sobe para onze

Operação desarticulou associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais em fraude milionária

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 22:47
Operação Panaceia no Espírito Santo Crédito: PRF
Um homem foi preso nesta segunda-feira (25) durante operação conjunta do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Com isso, subiu para 11 o número de presos na operação denominada "Panaceia", que desarticulou uma associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais ou com documentos adulterados, cuja fraude supera R$ 100 milhões. Nomes não foram divulgados
> Operação Panaceia: grupo sonegou mais de R$ 100 milhões
As investigações começaram em junho de 2015, após denúncias de que estabelecimentos comerciais e pessoas físicas estariam comercializando medicamentos de origem ilícita - furto, roubo ou extravio -, ou sem registro a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Operação Panaceia foi deflagrada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes | Divulgação MPES
Os envolvidos podem responder por crime contra a saúde pública, crime fiscal, crime contra o patrimônio (receptação) e tráfico de entorpecentes (venda de medicamentos controlados sem receita e podem causar dependência).
SONEGAÇÃO FISCAL
O subgerente da Receita Estadual Renato, Rovetta Passamani, explicou que o grupo usava laranjas para emitir notas fiscais ou não emitia quando não era exigida.
A fraude fiscal se fundamentou em vários elementos, na questão de compra e venda de medicamentos sem o acompanhamento de documentação fiscal válida, outro ponto é a compra e venda de medicamentos com a documentação oriundas de laranjas. Outro ponto é de falta de retenção de recolhimento de ICMS. A estimativa é de sonegação de R$ 100 milhões mais esse valor vai ultrapassar , disse.

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