Operação mira empresas de fachada usadas para fraudar licitações no ES

Operação Trama Real investiga fraude em licitações de empresas de uniforme Crédito: Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar cumpriram mandados de busca e apressão, na manhã desta quarta-feira (12), na sede de três empresas localizadas em um mesmo endereço em Vitória. A ação faz parte da operação "Trama Real", que investiga a criação de empresas de fachada, por sócios laranjas, para a prática de fraudes em licitações no ramo de confecções de uniformes para órgãos públicos.

Foi identificada a participação dessas empresas em licitações nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Aracruz, Marataízes, Sooretama e Marilândia. Duas dessas empresas já foram alvo de investigação realizada pela Polícia Civil (NUROC) em 2012, que comprovou a utilização de laranjas para constituição de empresas de fachadas e fraudes de licitações no ramo de uniformes em diversos municípios do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

As investigações realizadas pelo Ministério Público Estadual revelaram fortes indícios de novas práticas criminosas com criação de nova empresa de fachada, para burlar restrições impostas às outras empresas cujas fraudes foram constatadas pela Polícia Civil. Essa nova empresa teria participado de pelo menos 10 licitações públicas no Estado.

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